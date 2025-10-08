A BYD is kitelepült az SZTE Állásbörzére – mutatjuk, milyen pozíciókba keresnek munkavállalókat – galériával, videóval

A régió legnagyobb álláskeresési fórumának adott otthont szerdán a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK). Az SZTE Állásbörze 2025 őszén két szempontból is fontos mérföldkőhöz érkezett. Egyrészt éppen ötvenedik alkalommal biztosított találkozási lehetőséget a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak a régió legjelentősebb munkáltatóival, mint a szegedi BYD-gyár, a kecskeméti Mercedes-gyár, a makói Givaudan vagy éppen a hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch. Másrészt első alkalommal kapcsolódott az SZTE Állásbörze a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Napokhoz.

Az SZTE Állásbörzén a legtöbb kérdés nem az volt, hogy „Mit csinál a cég?”, hanem hogy „Hol lehet jelentkezni?”. Fotó: Török János

Kódolt karrier: színes karszalagok mutatták az utat az álommelóhoz

Az 50. SZTE Állásbörze keretében 46 vállalat képviselői várták az érdeklődő fiatalokat a TIK-ben, a kormányhivatali Pályaválasztási Napokon pedig 66 kiállító mutatkozik be: egy egyetem, 44 középiskola, 17 munkáltató, egy kollégium és 3 civil szervezet tevékenysége, képzési kínálata lesz megismerhető.

Az SZTE Állásbörze bejáratánál a hallgatók karszalagot kaptak, amely tanult szakterületük szerint volt színkódolva: például a leendő informatikusok színe a kék, a mérnököké a zöld, az orvosoké a lila, bölcsészeké a fehér volt. A karszalagok alapján a kiállító munkáltatók azonnal láthatták, hogy az érdeklődő fiatal milyen szakterületen szerez majd diplomát, és a standok színkódjai alapján a fiatalok is rögtön láthatták, hol kínálnak végzettségüknek megfelelő pozíciókat.

A BYD volt a börze egyik sztárja

A kiállítók a gyakornoki és a munkalehetőségekről is beszámoltak a diákoknak, akiket idén is repi ajándékokkal halmoztak el. A legleleményesebb hallgatók önéletrajzzal érkeztek.

Az egyik legnagyobb érdeklődés a BYD kínai elektromosautó-gyár standját övezte, ahol megtudtuk, hogy jelenleg mindenekelőtt HR-gyakornokokat és specialistákat keresnek, de hamarosan mérnöki (villamos-, gépész-, vegyész-, mechatronikai-, ipari-, folyamat-, projektmérnöki egyaránt), IT, pénzügyi, adó- és vám, valamint logisztikai specialista pozíciókba is várják a frissdiplomások jelentkezését is. Az angol nyelvtudás minden pozíció esetén alapkövetelmény.