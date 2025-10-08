október 8., szerda

Álommelók a TIK-ben

1 órája

A BYD is kitelepült az SZTE Állásbörzére – mutatjuk, milyen pozíciókba keresnek munkavállalókat – galériával, videóval

Címkék#Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal#Mercedes Benz#BYD Hungary#karrier#Szegedi Tudományegyetem#állásbörze

A régió legnagyobb cégei toboroztak a TIK-ben. Az SZTE Állásbörze mérföldkőhöz érkezett: először kapcsolódott össze a kormányhivatali Pályaválasztási Napokkal, miközben a BYD-gyár sztárként emelkedett ki a kiállítók közül. A cégek nemcsak standot hoztak, de konkrét állásokat is. Mutatjuk, milyen munkavállalókat keres jelenleg gőzerővel a kínai elektromosautó-gyár.

Koós Kata

A régió legnagyobb álláskeresési fórumának adott otthont szerdán a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK). Az SZTE Állásbörze 2025 őszén két szempontból is fontos mérföldkőhöz érkezett. Egyrészt éppen ötvenedik alkalommal biztosított találkozási lehetőséget a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak a régió legjelentősebb munkáltatóival, mint a szegedi BYD-gyár, a kecskeméti Mercedes-gyár, a makói Givaudan vagy éppen a hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch. Másrészt első alkalommal kapcsolódott az SZTE Állásbörze a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Napokhoz. 

SZTE Állásbörze
Az SZTE Állásbörzén a legtöbb kérdés nem az volt, hogy „Mit csinál a cég?”, hanem hogy „Hol lehet jelentkezni?”. Fotó: Török János

Kódolt karrier: színes karszalagok mutatták az utat az álommelóhoz

Az 50. SZTE Állásbörze keretében 46 vállalat képviselői várták az érdeklődő fiatalokat a TIK-ben, a kormányhivatali Pályaválasztási Napokon pedig 66 kiállító mutatkozik be: egy egyetem, 44 középiskola, 17 munkáltató, egy kollégium és 3 civil szervezet tevékenysége, képzési kínálata lesz megismerhető. 

Az SZTE Állásbörze bejáratánál a hallgatók karszalagot kaptak, amely tanult szakterületük szerint volt színkódolva: például a leendő informatikusok színe a kék, a mérnököké a zöld, az orvosoké a lila,  bölcsészeké a fehér volt. A karszalagok alapján a kiállító munkáltatók azonnal láthatták, hogy az érdeklődő fiatal milyen szakterületen szerez majd diplomát, és a standok színkódjai alapján a fiatalok is rögtön láthatták, hol kínálnak végzettségüknek megfelelő pozíciókat.  

A BYD volt a börze egyik sztárja

A kiállítók a gyakornoki és a munkalehetőségekről is beszámoltak a diákoknak, akiket idén is repi ajándékokkal halmoztak el. A legleleményesebb hallgatók önéletrajzzal érkeztek. 

Az egyik legnagyobb érdeklődés a BYD kínai elektromosautó-gyár standját övezte, ahol megtudtuk, hogy jelenleg mindenekelőtt HR-gyakornokokat és specialistákat keresnek, de hamarosan mérnöki (villamos-, gépész-, vegyész-, mechatronikai-, ipari-, folyamat-, projektmérnöki egyaránt), IT, pénzügyi, adó- és vám, valamint logisztikai specialista pozíciókba is várják a frissdiplomások jelentkezését is. Az angol nyelvtudás minden pozíció esetén alapkövetelmény. 

SZTE Állásbörze

Fotók: Török János

Pályaválasztástól karrierig: új szintre lépett az SZTE Állásbörze 

Az SZTE Állásbörze nyitányaként Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket, aki rámutatott, hogy a kormányhivatali Pályaválasztási Napokkal összekapcsolódva immár hidat képeztek az általános iskolásoktól egészen a munkaerőpiaci szereplőkig, azaz a továbbtanulástól a pályaválasztáson át a karrierig. Elmondta továbbá, hogy az állásbörzét megelőzték az egyetemi karriernapok, ahol a hallgatók munkaerőpiacra felkészítő fejlesztő programokon, személyre szabott tanácsadásokon és workshopokon vehettek részt.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy a kormányzat számára prioritás, hogy aki akar dolgozni, annak munkalehetőséget biztosítsanak. Ezt igazolja, hogy 2010 óta 30 ezerrel több versenyszférás munkahely létesült, az akkor 8 százalék fölötti munkanélküliség pedig mára 3 százalékra csökkent. 

Az SZTE Állásbörzén részt vett Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a régió három legnagyobb munkáltatója is képviselteti magát a kiállítók között, utalván ezzel a BYD- és a Mercedes-gyárra, valamint 12 ezres munkavállalói létszámával a Szegedi Tudományegyetemre. Jó tanácsként hangsúlyozta továbbá a fiataloknak, hogy ma már nem munkahelyet, hanem életpályát érdemes választani. 

 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

