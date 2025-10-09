október 9., csütörtök

1 órája

Térképet kaptak a jövőhöz: soha nem volt ilyen erős az SZTE Állásbörze

Pezseg a Dél-Alföld, dübörögnek a lehetőségek. Az SZTE Állásbörze ezt a lendületet sűrítette össze egyetlen napba, valódi hidat épített az iskolapad és a munkaerőpiac közé.

Koós Kata

A Dél-Alföld munkaerőpiacának aktuális helyzetéhez illőn az 50. SZTE Állásbörze is pezsgőbb volt, mint valaha. A régió legnagyobb álláskeresési fóruma összefonódva a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Pályaválasztási Napjaival, a szokásosnál is komplexebbé vált.

Az SZTE állásbörze pavilonjai a szegedi könyvtárban.
A tudatos jövőtervezés új központjává vált az SZTE Állásbörze. Fotó: Török János

Ami régen labirintus volt, ahhoz ma már térkép jár

A standok között haladva felrémlett bennem, mennyivel másabbnak tűnt fel a diplomaszerzés utáni világ, amikor jómagam voltam egyetemista. A jövő jóval bizonytalanabbnak látszott. A munkáltatók, cégek afféle misztikus ködbe burkolóztak, személyes találkozók alig akadtak. A diplomás karrierút-lehetőségeknek csupán töredékét ismerhettem, a munkaerőpiac kapui sem könnyedén nyíltak meg előttem. Óriási előnyként éltem volna meg, ha lehetőségem nyílt volna annak idején egy, az SZTE Állásbörzéhez hasonló seregszemlére. A karrierút hajdanán labirintusnak látszott, ma már térkép jár hozzá.

SZTE Állásbörze: tudatos fiatalok, valós lehetőségek, konkrét ajánlatok

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói az állásbörzén első kézből szerezhettek információkat a gyakornoki pozíciókról, az álláslehetőségekről, a munkáltatói elvárásokról és ajánlatokról, választ kaphattak kérdéseikre, összehasonlíthatták, hogy melyik munkahely kínálja számukra a legvonzóbb lehetőségeket. Személyesen találkozhattak a régió legnagyobb munkaadóinak képviselőivel, mint a BYD vagy a Mercedes. Ezek a találkozások rengeteg bizonytalanságot és stresszt is levehettek a fiatalok válláról. Ráadásul az egyetem az SZTE karriernapok keretében az állásinterjúra való felkészülésben és az önéletrajzírásban is segítette hallgatóit. 

Sprint helyett stratégia: így épül ma a karrier

Miközben az SZTE állásbörze megnyitotta a leendő munkahelyek kapuját, arra is jól rámutatott, hogy a karrierépítés nem sprint, hanem maraton. Nem csak a diplomáig kell futni, sokkal érdemesebb az oklevélre startvonalként tekinteni. Ahogy Salgó László Péter főispán fogalmazott: ma már nem munkahelyet, hanem életpályát érdemes választani. Hiszen immár nem az a kérdés, hogy lesz-e lehetősége a fiataloknak, hanem az, hogy hogyan élnek vele. A munkahelyek közelebb jöttek, a lehetőségek megsokszorozódtak. És akik jól figyeltek, az SZTE Állásbörzén nemcsak pozíciókat, de gyümölcsöző jövőt is választhattak maguknak.

Jegyzet

Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

