START a jövőhöz: hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakat és útravalót a sikerhez – galériával

Hallgatók százainak osztott ki nagy értékű SZTE ösztöndíjakat a Szegedi Tudományegyetem. A START Ösztöndíjprogram díjátadó ünnepségének szervezését ezúttal is az SZTE Junior Akadémia vállalta, a díjátadónak az SZTE Rektori Hivatal díszterme adott otthont.

Az SZTE ösztöndíjak a legkiválóbb hallgatók elismerését és támogatását szolgálják. Fotó: Karnok Csaba

Hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakat

Az ünnepség elején azt a 25 hallgatót köszöntötték, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) kimagasló eredményt értek el, az országos döntőben az első tíz helyezett között végeztek. Ők az SZTE Tehetséggondozó Program keretében kiemelt, 150 ezer forintos ösztöndíjban és egyéb kedvezményekben részesültek.

Majd átadták az SZTE START, SZTE START Mester és SZTE START Plusz ösztöndíjakat, amelyek révén az egyetem 50 ezer és 150 ezer forint közötti összeggel támogatja hallgatóit. Idén a Szegedi Tudományegyetem csaknem nyolcszáz hallgatót részesített az elismerések egyikében, közülük 190 fiatal vehette át oklevelét személyesen a díjátadón.