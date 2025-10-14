1 órája
START a jövőhöz: hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakat és útravalót a sikerhez – galériával, videóval
Több mint nyolcszáz hallgató kapott lendületet a jövőjéhez a Szegedi Tudományegyetem díjátadóján. Gellén Klára rektorhelyettes rámutatott, hogy az SZTE ösztöndíjak nemcsak anyagi támogatást jelentenek, de egy inspiráló közösséghez való tartozást is. Elindultak a START-vonalról azok, akik hamarosan a tudomány, a kultúra és az innováció élvonalban formálhatják majd a jövőt.
Hallgatók százainak osztott ki nagy értékű SZTE ösztöndíjakat a Szegedi Tudományegyetem. A START Ösztöndíjprogram díjátadó ünnepségének szervezését ezúttal is az SZTE Junior Akadémia vállalta, a díjátadónak az SZTE Rektori Hivatal díszterme adott otthont.
Hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakat
Az ünnepség elején azt a 25 hallgatót köszöntötték, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) kimagasló eredményt értek el, az országos döntőben az első tíz helyezett között végeztek. Ők az SZTE Tehetséggondozó Program keretében kiemelt, 150 ezer forintos ösztöndíjban és egyéb kedvezményekben részesültek.
Majd átadták az SZTE START, SZTE START Mester és SZTE START Plusz ösztöndíjakat, amelyek révén az egyetem 50 ezer és 150 ezer forint közötti összeggel támogatja hallgatóit. Idén a Szegedi Tudományegyetem csaknem nyolcszáz hallgatót részesített az elismerések egyikében, közülük 190 fiatal vehette át oklevelét személyesen a díjátadón.
Hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakatFotók: Karnok Csaba
„A START csak a kezdet” – Gellén Klára motiváló útravalót adott a hallgatóknak
A díjátadón Gellén Klára oktatási rektorhelyettes rámutatott, hogy a START ösztöndíjak elnevezése szimbolikus.
– Tulajdonképpen a startvonalra állítottuk önöket. Bejutottak az egyetemre, és bekerültek abba az elit közösségbe, ahová a legkiválóbbak kerülnek be. Az elkövetkezőkben nagyon kell figyelniük, hogy erről a startvonalról a megfelelő irányba lépjenek tovább – mondta az ösztöndíjas hallagtóknak a rektorhelyettes, majd arra buzdította őket, hogy egészen a dipomaszerzésig figyeljék az SZTE biztosította lehetőségeket, programokat, hiszen a START ösztöndíj csupán a kezdet, ahogyan neve is mutatja.
Gellén Klára kiemelte, hogy a leginnovatívabb egyetem megtisztelő cím büszke tulajdonosaként az SZTE folyamatosan törekszik a megújulásra minden tevékenységi terén, az egészségügytől az oktatáson át a harmadik missziós tevékenységig. Kiemelte, hogy számos programot, tréninget, workshopot, fejlődési lehetőséget kínálnak a hallgatók számára, akiket arra bátorított, hogy a lehető legaktívabban kapcsolódjanak be az SZTE tudományos, kulturális, közéleti programjaiba.
