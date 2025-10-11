Kinga újra akcióban: ismét gyűjt az ópusztaszeri önkéntes

Az ópusztaszeri önkéntes közösség és Szunyogh Kinga ismét megmutatja, mit jelent a szívből jövő segítség. Az adventi időszak közeledtével ismét adománygyűjtésbe kezdtek, hogy a rászoruló családok is átélhessék az ünnep igazi melegségét. Az akciót a Fatima Ház Alapítvány, az Ópusztaszeri Önkéntesek és a Mert Adni Jó Szegedi Facebook-csoport szervezi – ők már korábban is bizonyították, hogy ha összefognak, csodák születnek.

Szunyogh Kinga ismét adománygyűjtést szervez Ópusztaszeren, hogy minden családnak jusson ajándék az ünnepekre. Illusztráció: Shutterstock

Szunyogh Kinga ismét összefogásra hív

A gyűjtés egyik szervezője, Szunyogh Kinga, a 18 éves ópusztaszeri fiatal lány szülei példáját követve már maga is aktív önkéntes. Kinga szüleiről és családjáról többször írtunk már. A segítőkészség és a példamutatás számára életforma, hiszen családjával közösen segítik a rászorulókat. A nyári tanszergyűjtés után most az adventi időszakban is folytatják munkájukat: a Fatima Ház Alapítvánnyal együtt élelmiszert, édességet és ajándékot gyűjtenek, hogy a nélkülöző családok karácsonya is meghitt és örömteli lehessen.

A család ereje: együtt segítenek másokon

Kinga és családja számára az önkéntesség nem csupán segítés, hanem életforma lett. A mindennapok részévé vált, hogy másokért dolgoznak, és ezzel példát mutatnak. Ez a szemlélet vezeti most is azokat, akik a legnehezebb helyzetben élők karácsonyát szeretnék szebbé tenni.

Élelmiszer és ajándék a szeretet ünnepére

A gyűjtés célja, hogy az ünnepi asztalra jusson bőséges étel minden családnál, ezért tartós élelmiszert – lisztet, cukrot, olajat, konzerveket, tésztát – valamint karácsonyi édességeket, csokoládékat és kekszeket várnak a szervezők. Emellett játékokat, tisztálkodási szereket, babaholmikat és a nagyobb gyerekeknek szánt ajándékokat, akár okoseszközöket is szívesen fogadnak. Az adománygyűjtés határideje december 15., a Mikulás-csokik leadási határideje pedig december 3. További információ kérhető a 30/258 3211-es vagy a 70/804 5470-es telefonszámon.

Minden apró segítség számít

A szervezők hisznek abban, hogy egy tábla csoki, egy játék vagy akár egy csomag tészta is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy család boldogabb karácsonyt élhessen meg.

– Az ünnep lényege a szeretet, és ha ebből egy kicsit is tovább tudunk adni, akkor közösen valódi csodát tehetünk – mondta Kinga, aki ismét példát mutat emberségből és összefogásból.