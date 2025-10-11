1 órája
Kinga újra akcióban: ismét gyűjt az ópusztaszeri önkéntes
Az ópusztaszeri fiatal ismét adventi adománygyűjtést szervez, hogy senki ne maradjon étel vagy ajándék nélkül az ünnepek idején. Szunyogh Kinga neve egyet jelent az önzetlenséggel és a közösség erejébe vetett hittel.
Az ópusztaszeri önkéntes közösség és Szunyogh Kinga ismét megmutatja, mit jelent a szívből jövő segítség. Az adventi időszak közeledtével ismét adománygyűjtésbe kezdtek, hogy a rászoruló családok is átélhessék az ünnep igazi melegségét. Az akciót a Fatima Ház Alapítvány, az Ópusztaszeri Önkéntesek és a Mert Adni Jó Szegedi Facebook-csoport szervezi – ők már korábban is bizonyították, hogy ha összefognak, csodák születnek.
Szunyogh Kinga ismét összefogásra hív
A gyűjtés egyik szervezője, Szunyogh Kinga, a 18 éves ópusztaszeri fiatal lány szülei példáját követve már maga is aktív önkéntes. Kinga szüleiről és családjáról többször írtunk már. A segítőkészség és a példamutatás számára életforma, hiszen családjával közösen segítik a rászorulókat. A nyári tanszergyűjtés után most az adventi időszakban is folytatják munkájukat: a Fatima Ház Alapítvánnyal együtt élelmiszert, édességet és ajándékot gyűjtenek, hogy a nélkülöző családok karácsonya is meghitt és örömteli lehessen.
A család ereje: együtt segítenek másokon
Kinga és családja számára az önkéntesség nem csupán segítés, hanem életforma lett. A mindennapok részévé vált, hogy másokért dolgoznak, és ezzel példát mutatnak. Ez a szemlélet vezeti most is azokat, akik a legnehezebb helyzetben élők karácsonyát szeretnék szebbé tenni.
Élelmiszer és ajándék a szeretet ünnepére
A gyűjtés célja, hogy az ünnepi asztalra jusson bőséges étel minden családnál, ezért tartós élelmiszert – lisztet, cukrot, olajat, konzerveket, tésztát – valamint karácsonyi édességeket, csokoládékat és kekszeket várnak a szervezők. Emellett játékokat, tisztálkodási szereket, babaholmikat és a nagyobb gyerekeknek szánt ajándékokat, akár okoseszközöket is szívesen fogadnak. Az adománygyűjtés határideje december 15., a Mikulás-csokik leadási határideje pedig december 3. További információ kérhető a 30/258 3211-es vagy a 70/804 5470-es telefonszámon.
Minden apró segítség számít
A szervezők hisznek abban, hogy egy tábla csoki, egy játék vagy akár egy csomag tészta is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy család boldogabb karácsonyt élhessen meg.
– Az ünnep lényege a szeretet, és ha ebből egy kicsit is tovább tudunk adni, akkor közösen valódi csodát tehetünk – mondta Kinga, aki ismét példát mutat emberségből és összefogásból.
