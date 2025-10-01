október 1., szerda

Malvin névnap

Fergeteges hangulatban telt a szüreti mulatság Ásotthalmon, így mulattak a nyugdíjasok

Igazi őszi hangulatban zajlott az Ásotthalmi Művelődési Házban a Borostyán Nyugdíjas Klub hagyományos rendezvénye. A Szüreti Mulatság a helyi és környékbeli nyugdíjas közösségeket hozta össze.

Arany T. János
A hét elején igazi őszi hangulat lengte be az Ásotthalmi Művelődési Házat, ahol a Borostyán Nyugdíjas Klub tartotta hagyományos Szüreti Mulatság rendezvényét. A rendezvényre több környékbeli klub is ellátogatott, Mórahalomról, Röszkéről, Ruzsáról és Öttömösről, így nemcsak a helyi közösség, hanem a vármegye nyugdíjas közösségei is összegyűltek.

Szüreti mulatság volt Ásotthalmon.
Szüreti Mulatság Ásotthalmon: nyugdíjasok, vendégklubok és közösségi élmények egy vidám őszi estén. Fotó: Ásotthalmi Művelődési Ház Facebook-oldal

Szüreti Mulatság Ásotthalmon

A programot Tóth István, a Borostyán Nyugdíjas Klub vezetője nyitotta meg, aki köszöntötte a vendégeket, köztük Szalai Antalt, az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének elnökét. Tóth István kiemelte, a találkozó nemcsak a szüreti hagyományok ápolásáról szól, hanem a közösségi kapcsolatok erősítéséről is, hiszen az idősebb generációk számára különösen fontos az aktív társasági élet.

Polgármesteri gondolatok az összetartásról

A hivatalos megnyitót Papp Renáta polgármester tartotta, aki örömét fejezte ki, hogy a klub tagjai évről évre összegyűlnek, és hagyományaiknak megfelelően ünneplik a szüreti időszakot. – Az ilyen rendezvények erősítik a közösséget, és lehetőséget adnak arra, hogy a nyugdíjasok aktívan, örömmel töltsék mindennapjaikat – hangsúlyozta a polgármester.

Zenés, táncos délután a nyugdíjasoknak

A köszöntőket követően a résztvevők verses előadásokkal, tombolasorsolással, finom vacsorával és zenés mulatsággal szórakoztak. A zenéről Míg József gondoskodott. A hangulatot a nevetés, a közös tánc és a vidám dalok határozták meg, miközben a vendégek újra átélhették a hagyományos szüreti mulatságok vidám pillanatait. A szervezők és a vendégek egyaránt hangsúlyozták, hogy az ilyen események nemcsak szórakozást, hanem lelki feltöltődést is nyújtanak.

