Töltött káposztával segíti a rászoruló tápéi családokat a Diófa Vendéglő – galériával

Idén először rendezték meg a tápai jótékonysági napot a Szent Mihály templom udvarában. A jótékonysági főzéssel a helyi rászorulóknak szeretnének segíteni.

Tápai jótékonysági nap, ahol a helyiek saját kézzel készítették finomságaikat, majd a befolyt összeget felajánlották. Fotó: Karnok Csaba.

Templomi piknik és tápai jótékonysági nap, a rászoruló családokért

Pitével, pizzával, krumplis tarhonyával, a Diófa Vendéglő töltött káposztájának, valamint más finomságok megvásárlásával támogathatták a tápéi kisgyermekes családokat. A település összefogott, a helyiek önkéntesen főztek vagy sütöttek, az eladott ételek bevételét pedig a rászoruló családoknak ajánlják fel. A befolyt összeg másik fele a helyi kézművesek portékáinak eladásából tevődik össze.

Nemcsak jótékonykodás hanem a közösségkovácsolás

– Szeretnénk teret adni az ismerkedésre és az idetartozás érzésének erősítésére – mesélte lapunknak Körtvélyesi Csaba az esemény egyik megálmodója.

A szervezők elárulták, hogy sokan jelentkeztek a főzésre. Számtalan süteményt, lepényt, bográcsos ételt, limonádét, házi szörp és egyéb finomságokat ajánlottak fel a helyi önkéntesek.