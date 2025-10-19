1 órája
Töltött káposztával segíti a rászoruló tápéi családokat a Diófa Vendéglő – galériával
Idén először rendezték meg a Templomkerti Pikniket Tápén, ahol a helyiek összefogtak, hogy jótékonysági főzéssel és kézműves portékák árusításával támogassák a rászoruló kisgyermekes családokat. A tápai jótékonysági nap nemcsak a jótékonykodásról szólt, hanem a közösség összekovácsolásáról is.
Templomi piknik és tápai jótékonysági nap, a rászoruló családokért
Pitével, pizzával, krumplis tarhonyával, a Diófa Vendéglő töltött káposztájának, valamint más finomságok megvásárlásával támogathatták a tápéi kisgyermekes családokat. A település összefogott, a helyiek önkéntesen főztek vagy sütöttek, az eladott ételek bevételét pedig a rászoruló családoknak ajánlják fel. A befolyt összeg másik fele a helyi kézművesek portékáinak eladásából tevődik össze.
Nemcsak jótékonykodás hanem a közösségkovácsolás
– Szeretnénk teret adni az ismerkedésre és az idetartozás érzésének erősítésére – mesélte lapunknak Körtvélyesi Csaba az esemény egyik megálmodója.
A szervezők elárulták, hogy sokan jelentkeztek a főzésre. Számtalan süteményt, lepényt, bográcsos ételt, limonádét, házi szörp és egyéb finomságokat ajánlottak fel a helyi önkéntesek.
Október 19-én, vasárnap a templomkert megtelt vidám családokkal, a gyerekek ügyességi játékokon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, miközben a színpadon helyi zenekarok és térzene szórakoztatta a közönséget. A program nemcsak a jótékonykodásról szólt, hanem a közösség összekovácsolásáról is, hiszen a helyi önkéntesek és családok együtt készítették és kínálták a finomságokat, miközben új barátságok születtek, és a település tagjai együtt élhették át a közösség erejét.
