Piknik és főzés

1 órája

Töltött káposztával segíti a rászoruló tápéi családokat a Diófa Vendéglő – galériával

Címkék#jótékonysági főzés#Szeged#Tápé#piknik

Idén először rendezték meg a Templomkerti Pikniket Tápén, ahol a helyiek összefogtak, hogy jótékonysági főzéssel és kézműves portékák árusításával támogassák a rászoruló kisgyermekes családokat. A tápai jótékonysági nap nemcsak a jótékonykodásról szólt, hanem a közösség összekovácsolásáról is.

Berecz Blanka

Idén először rendezték meg a tápai jótékonysági napot a Szent Mihály templom udvarában. A jótékonysági főzéssel a helyi rászorulóknak szeretnének segíteni.

Pizza és bográcsos étel a tápai jótékonysági nap kínálatában.
Tápai jótékonysági nap, ahol a helyiek saját kézzel készítették finomságaikat, majd a befolyt összeget felajánlották. Fotó: Karnok Csaba. 

Templomi piknik és tápai jótékonysági nap, a rászoruló családokért

Pitével, pizzával, krumplis tarhonyával, a Diófa Vendéglő töltött káposztájának, valamint más finomságok megvásárlásával támogathatták a tápéi kisgyermekes családokat. A település összefogott, a helyiek önkéntesen főztek vagy sütöttek, az eladott ételek bevételét pedig a rászoruló családoknak ajánlják fel. A befolyt összeg másik fele a helyi kézművesek portékáinak eladásából tevődik össze. 

Nemcsak jótékonykodás hanem a közösségkovácsolás

– Szeretnénk teret adni az ismerkedésre és az idetartozás érzésének erősítésére – mesélte lapunknak Körtvélyesi Csaba az esemény egyik megálmodója. 

A szervezők elárulták, hogy sokan jelentkeztek a főzésre. Számtalan süteményt, lepényt, bográcsos ételt, limonádét, házi szörp és egyéb finomságokat ajánlottak fel a helyi önkéntesek.

Templomi piknik és tápai jótékonysági nap, a rászoruló családokért

Fotók: Karnok Csaba

Október 19-én, vasárnap a templomkert megtelt vidám családokkal, a gyerekek ügyességi játékokon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, miközben a színpadon helyi zenekarok és térzene szórakoztatta a közönséget. A program nemcsak a jótékonykodásról szólt, hanem a közösség összekovácsolásáról is, hiszen a helyi önkéntesek és családok együtt készítették és kínálták a finomságokat, miközben új barátságok születtek, és a település tagjai együtt élhették át a közösség erejét.

