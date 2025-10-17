október 17., péntek

Mi lesz a sorsa?

2 órája

Hónapok óta pusztul, de egykor tele volt vásárlókkal, megnéztük mi a helyzet Tápai utcai Sparral

Lassan a feledés homályába vész egykori forgalmas múltja. A Tápai utcai Spar Szegeden hónapok óta zárva tart, és minden jel arra utal, hogy nem is lesz utódja – a helyiek pedig attól tartanak, hogy a bolt épülete végül az enyészeté lesz.

Munkatársunktól

Lassan tényleg a múlté lesz a Tápai utcai Spar Szegeden. Egy ott működő kisbolt alkalmazottjaitól úgy tudjuk, hogy az épületet belülről részben már lebontották, a régi Spar polcok azonban még ott maradtak – ez arra is utalhat, hogy a helyén egy újabb bolt lesz a jövőben. A környéken élők hónapok óta találgatnak, de továbbra sincs semmilyen hivatalos információ arról, hogy mi lesz az egykori élelmiszerbolt helyén. Tippek vannak, a legtöbben azt gondolják, talán semmi sem költözik oda, az enyészetté válik az egykor működő multi. 

Tápai utcai Spar Szegeden előtt állnak az autók
Még mindig rejtély mi lesz a Tápai utcai Sparral Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Bezárt Tápai utcai Spar Szegeden – egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem lesz új bolt a helyén

A bolt idén nyáron zárt be végleg, azóta semmi sem mozdult előre, sőt a terület egyre elhanyagoltabb. A félbemaradt bontás, a szeméthalmok és az üres parkoló látványa nemcsak lehangoló, de a városképet is jelentősen rontja. A környékbeliek most már attól tartanak, hogy az ingatlan sorsa a teljes pusztulás lesz. A Tápai utcai Spar korábban a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete volt, amit gyalogosan is könnyen elérhettek az idősek és a kisgyermekes családok. A bezárás óta sokaknak nehezebbé vált a mindennapi bevásárlás. 

A helyiek haragszanak a bolt vezetőségére

– Haragszom a Sparra, gáz, hogy ez teszik velünk – fogalmazott még júniusban lapunknak Fábián Attila, aki évek óta a bolt törzsvásárlója volt. Mint mondta, mostmár csak hétvégente tud nagybevásárlást intézni, kirándulás jelleggel, a legközelebbi elérhető üzletek ugyanis túl messze vannak számára. Bár a közelben működik egy kis Tesco, a környéken élők többsége nem szívesen vásárol ott, tapasztalataik szerint drágább, és kevésbé érzik otthonosnak, mint a megszokott Spar üzletet. A pletykák korábban arról szóltak, hogy a területet eladásra vagy kiadásra szánják, sőt olyan hírek is keringtek, hogy esetleg egy másik üzletlánc, például az Aldi vagy a Lidl, veheti át. Ezeket azonban semmi sem erősítette meg. Mostanra viszont a legtöbben már abban sem hisznek, hogy új bolt nyílik a helyén. Teljes a reményvesztettség. 

Korábban a Spar vezetéségétől próbáltuk megtudni, hogy mi lesz az ingatlan sorsa, de azóta sem kaptunk választ. A helyiek viszont biztosak abban, hogy ha sokáig üresen marad az épület, akkor a Tápai utca egyik leghangulatosabb része egy kísértetjárta romhalmazzá válhat. 

