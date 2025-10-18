október 18., szombat

Ügyészség

1 órája

Tapétavágóval fenyegetőzött egy férfi Szegeden, börtön várhat rá

Tapétavágóval fenyegetőzött és kiabált a járókelőkkel egy férfi Szegeden, akit a rendőrök rövid időn belül elfogtak.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 májusában erősen ittas állapotban, egy tapétavágó késsel hadonászva fenyegette meg a járókelőket egy szegedi buszmegállóban. 

tapétavágós garázda
Ezzel az eszközzel fenyegette meg a járókelőket a tapétavágós garázda. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Börtön várhat a tapétavágós garázdára  

A férfi kiabált, halálos fenyegetéseket hangoztatott, majd trolira szállt, és a Mars térig utazott, ahol a rendőrök elfogták. A többszörösen büntetett előéletű vádlott ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt indult eljárás. Az ügyészség 8 hónap börtönt indítványoz, ha a férfi elismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

 

