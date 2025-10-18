Tapétavágóval fenyegetőzött egy férfi Szegeden, börtön várhat rá

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 májusában erősen ittas állapotban, egy tapétavágó késsel hadonászva fenyegette meg a járókelőket egy szegedi buszmegállóban.

Ezzel az eszközzel fenyegette meg a járókelőket a tapétavágós garázda. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Börtön várhat a tapétavágós garázdára

A férfi kiabált, halálos fenyegetéseket hangoztatott, majd trolira szállt, és a Mars térig utazott, ahol a rendőrök elfogták. A többszörösen büntetett előéletű vádlott ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt indult eljárás. Az ügyészség 8 hónap börtönt indítványoz, ha a férfi elismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.