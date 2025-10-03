október 3., péntek

Szegedi hírek

2 órája

Elérkezett újra a mi időnk: így segíthetünk a Tappancs Állatvédő Alapítvány védencein

Címkék#Tappancs Állatvédő Alapítvány#jótékonysági akció#gyűjtés

Nehézségek, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeni. A Tappancs Állatvédő Alapvítvány mindent megtesz azért, hogy védenceik semmiben se szevedjenek hiányt.

Kis Zoltán

A Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai elhivatottak a befogadott állatok jólétéért, biztonságáért és boldogságáért. Biztosítják, hogy felelős gazdáik legyenek egészen addig, amíg minden egyes védencüknek megtalálják a megfelelő családot. Ezen küldetéstudat és elhivatottság sarkallja őket arra, hogy nap mint nap mindent megtegyenek védenceikért. Most eledelt és visszaváltható palackokat gyűjtenek.

A Tappancs Állatvédő Alapítvány akciót hirdetett.
A Tappancs Állatvédő Alapítvány mindent megtesz azért, hogy védenceik semmiben se szenvedjenek hiányt. Archív fotó: Kis Zoltán

Jótékonysági akció a Tappancs Állatvédő Alapítvány szervezésében 

Október 4-én, szombaton a Tappancs Állatvédő Alapítvány eledelgyűjtést szervez az Állatok Világnapja alkalmából. A Napfény Parki Fressnapf áruház előtt kerül sor a jótékonysági eseményre. A Tappancs munkatársainak egyik legnagyobb nehézsége a folytonos állateledel utánpótlás, így az akció keretében kutyatáppal, macskaeledellel és konzervekkel támogathatjuk a menhely állatait. 

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola palackgyűjtéssel segít rajtuk

Október 1. és 15-e között rendez palackgyűjtést a Gedói Általános Iskola az Állatvédelmi Témahét keretei között. A gyűjtés keretében az üres üdítős és ásványvizes palackokat vihetjük be az iskolába. Ha inkább személyesen váltanánk vissza a kiürült flakonokat, akkor ebben az időszakban használható a Tappancs Állatvédő Alapítvány QR kódja. 

Állatvédelmi Témahét a Gedói Általános Iskolában

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Belügyminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium által 2025. május 26-án elnyerte az ÖKOISKOLA címet, melynek viselésére az intézmény 2028. augusztus 1-ig jogosult. A tanulók környezettudatos szemléletének formálása az iskolában kiemelkedően fontos szerepet tölt be, hiszen csak közös összefogással járulhatunk hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz. Az Állatvédelmi Témahéthez kapcsolódó rendezvényeink évről évre nagy sikert aratnak a gyermekek körében, akik lelkesen és örömmel vesznek részt a változatos programokon.

Szegedi hírek

