Hatalmas adomány érkezett a Tappancstanyára – szegedi iskolák és óvodák fogtak össze egy jó cél érdekében

A Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai elhivatottak a befogadott állatok jólétéért, biztonságáért és boldogságáért. A küldetéstudat és az elhivatottság sarkallja őket arra, hogy nap mint nap mindent megtegyenek védenceikért.

Az Állatok Világnapja alkalmából adománygyűjtést szervezett a Tappancs Állatvédő Alapítvány. Fotó: Kis Zoltán

Hatalmas mennyiségű adomány gyűlt össze a Tappancs Állatvédő Alapítványnak

Több szegedi iskola és óvoda fogott össze annak érdekében, hogy segítse a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapi működését. Az alapítvány a Facebook-oldalán mondott köszönetet a jótékonysági akcióban részt vett intézményeknek.

A gyűjtésben részt vett intézetek

Garam Utcai Óvoda

Szegedi Jnikovszky Éva Általános Iskola

Szegedi SZC Várási Pár Gazdasági és Informatikai Technikum

Arany János Általános Iskola

Alsóvárosi Általános Iskola

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Szegedi Madách Imre Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Emlékeztető: október 11-én nyílt nap a Tappancstanyán

A Tappancs Állatvédő Alapítvány október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tart, amely lehetőséget biztosít, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a szervezet mindennapjait. A kétórás program számos élményt kínál, közelebb hozva egymáshoz az embereket és az állatvédelmet. A nyílt napon állatsimogatással, bolhapiaccal és menhelyei körsétákkal is várják az érdeklődőket.