október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Hatalmas adomány érkezett a Tappancstanyára – szegedi iskolák és óvodák fogtak össze egy jó cél érdekében

Címkék#Tappancs Állatvédő Alapítvány#siker#gyűjtés

Az állateledel-fogyás az egyik legnagyobb nehézségük, ezért az akció keretében kutyatáppal, macskaeledellel és konzervekkel támogathattuk a menhely lakóit. Az Állatok Világnapja alkalmából adománygyűjtést szervezett a Tappancs Állatvédő Alapítvány a Napfény Parki Fressnapf áruház előtt.

Kis Zoltán

A Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai elhivatottak a befogadott állatok jólétéért, biztonságáért és boldogságáért. A küldetéstudat és az elhivatottság sarkallja őket arra, hogy nap mint nap mindent megtegyenek védenceikért.

Kutyák a Tappancs Állatvédő Alapítvány menhelyén.
Az Állatok Világnapja alkalmából adománygyűjtést szervezett a Tappancs Állatvédő Alapítvány. Fotó: Kis Zoltán

Hatalmas mennyiségű adomány gyűlt össze a Tappancs Állatvédő Alapítványnak 

Több szegedi iskola és óvoda fogott össze annak érdekében, hogy segítse a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapi működését. Az alapítvány a Facebook-oldalán mondott köszönetet a jótékonysági akcióban részt vett intézményeknek.

A gyűjtésben részt vett intézetek 

  • Garam Utcai Óvoda
  • Szegedi Jnikovszky Éva Általános Iskola 
  • Szegedi SZC Várási Pár Gazdasági és Informatikai Technikum 
  • Arany János Általános Iskola
  • Alsóvárosi Általános Iskola 
  • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola 
  • Szegedi Madách Imre Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Emlékeztető: október 11-én nyílt nap a Tappancstanyán 

A Tappancs Állatvédő Alapítvány október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tart, amely lehetőséget biztosít, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a szervezet mindennapjait. A kétórás program számos élményt kínál, közelebb hozva egymáshoz az embereket és az állatvédelmet. A nyílt napon állatsimogatással, bolhapiaccal és menhelyei körsétákkal is várják az érdeklődőket. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu