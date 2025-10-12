1 órája
Hatalmas adomány érkezett a Tappancstanyára – szegedi iskolák és óvodák fogtak össze egy jó cél érdekében
Az állateledel-fogyás az egyik legnagyobb nehézségük, ezért az akció keretében kutyatáppal, macskaeledellel és konzervekkel támogathattuk a menhely lakóit. Az Állatok Világnapja alkalmából adománygyűjtést szervezett a Tappancs Állatvédő Alapítvány a Napfény Parki Fressnapf áruház előtt.
A Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai elhivatottak a befogadott állatok jólétéért, biztonságáért és boldogságáért. A küldetéstudat és az elhivatottság sarkallja őket arra, hogy nap mint nap mindent megtegyenek védenceikért.
Hatalmas mennyiségű adomány gyűlt össze a Tappancs Állatvédő Alapítványnak
Több szegedi iskola és óvoda fogott össze annak érdekében, hogy segítse a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapi működését. Az alapítvány a Facebook-oldalán mondott köszönetet a jótékonysági akcióban részt vett intézményeknek.
A gyűjtésben részt vett intézetek
- Garam Utcai Óvoda
- Szegedi Jnikovszky Éva Általános Iskola
- Szegedi SZC Várási Pár Gazdasági és Informatikai Technikum
- Arany János Általános Iskola
- Alsóvárosi Általános Iskola
- Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola
- Szegedi Madách Imre Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Emlékeztető: október 11-én nyílt nap a Tappancstanyán
A Tappancs Állatvédő Alapítvány október 11-én, szombaton 9 és 11 óra között nyílt napot tart, amely lehetőséget biztosít, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a szervezet mindennapjait. A kétórás program számos élményt kínál, közelebb hozva egymáshoz az embereket és az állatvédelmet. A nyílt napon állatsimogatással, bolhapiaccal és menhelyei körsétákkal is várják az érdeklődőket.
