2 órája
Szegeden bebizonyították, hogy a környezettudatosság közösségi élmény is lehet
Közösségi komposztálókat építenek, faültetéseket bonyolítanak le és oktatási tevékenységet végeznek. Október 11-én ünnepelte harmadik születésnapját a Komposztfutár csapata. Ennek apropóján rendezték meg az első Tarjáni Hulladékmentes napot.
Komposztfutár csapata nagyszabású vásártérré alakította át a Megálló Közösségi Ház udvarát. A rendezvény keretei között vásári mulatság, célba dobás és kavicsfestés is várt az érdeklődőkre. Megmutatjuk, hogyan telt az első Tarjáni Hulladékmentes nap.
Az első Tarjáni Hulladékmentes Nap alkalmából környezetbarát programmal kedveskedtek
A Komposztfutár Szeged csapata három éve kezdte meg tevékenységét. A város zöld civil életének egyik legjelentősebb közösségévé váltak az elmúlt időben. A hároméves töretlen munka megünnepléseként október 11-én olyan programokon vehettek részt az odalátogatók, amelyeket a zöld szemléletmód jegyében szerveztek.
– A rendezvény nagyok jól sikerült, tíz órától már vásárral vártuk az érdeklődőket, körülbelül 9-10 stand települt ki az eseményre. A vásár egészen délután négy óráig tartott – mondta Herczeg Richárd, önkénteskoordinátor.
A szombati programnak köszönhetően egy rapid komposztképzésen is részt vehettek a kíváncsi látogatók. A visszajelzések magukért beszéltek.
– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, kifejezetten informatívnak találták a gyorstalpalót, sikerült úgy átadnunk a komposztkészítés rejtelmeit, hogy sokkal elérhetőbbé váljon mindenki számára, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ez a folyamat valamiféle külön szaktudást igényel, de erről szó sincs – mondta az önkénteskoordinátor.
Nagyszerű nap, élményekkel teli beszélgetések
Az esemény rendkívül színes programokat kínált a látogatók számára. Ruha- és növénycsere, könyvforgatag és egyéb szabadidős tevékenységben vehettek részt.
– A ruha- és növénycsere hatalmas sikert aratott, emellett rengeteg könyv cserélt gazdát. Abszolút sikernek könyvelhetjük el az eseményt. A célba dobás nyertesei magkeverékeket és növényeket nyertek, de a humuszosztás is nagy közérdeklődésre tett szert – mondta Herczeg Richárd.
A nap folytatásaként sor került egy filmvetítésre, melynek keretei között a Komposztfutárok három évre visszatekintő tevékenységébe pillanthattak be az érdeklődők. Sütögetéssel és hatalmas beszélgetéssel zárult a nap.
A hulladékmentes nap folytatódni fog
A nagy érdeklődésnek és pozitív visszacsatolásoknak köszönhetően, tavasszal újabb eseménnyel készülnek a szervezők. Herczeg Richárd továbbá kiemelte, hogy a Megálló Közösségi Ház egy olyan tér, ahova bármikor betérhetünk, bizalommal fordulhatunk hozzájuk bármilyen kérdéssel vagy ötlettel.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Cső utcai csőtörés okoz bosszúságot a helyeiknek, komoly vízmennyiség hömpölyög az utakon - videóval
- Veszélyes manővert rögzített a fedélzeti kamera Szegeden, egy hajszálon múlt a baleset
- Egy lépésre a csodától: közel a pillanat, amire Szeged évtizedek óta vár – galériával
- Fillérekért kelnek új életre a régi könyvek a szegedi könyvbörzén – galériával, videóval
- START a jövőhöz: hallgatók százai kaptak SZTE ösztöndíjakat és útravalót a sikerhez – galériával, videóval