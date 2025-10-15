Szegeden bebizonyították, hogy a környezettudatosság közösségi élmény is lehet

Komposztfutár csapata nagyszabású vásártérré alakította át a Megálló Közösségi Ház udvarát. A rendezvény keretei között vásári mulatság, célba dobás és kavicsfestés is várt az érdeklődőkre. Megmutatjuk, hogyan telt az első Tarjáni Hulladékmentes nap.

Az első Tarjáni Hulladékmentes Nap alkalmából környezetbarát programmal kedveskedtek

A Komposztfutár Szeged csapata három éve kezdte meg tevékenységét. A város zöld civil életének egyik legjelentősebb közösségévé váltak az elmúlt időben. A hároméves töretlen munka megünnepléseként október 11-én olyan programokon vehettek részt az odalátogatók, amelyeket a zöld szemléletmód jegyében szerveztek.

– A rendezvény nagyok jól sikerült, tíz órától már vásárral vártuk az érdeklődőket, körülbelül 9-10 stand települt ki az eseményre. A vásár egészen délután négy óráig tartott – mondta Herczeg Richárd, önkénteskoordinátor.

A szombati programnak köszönhetően egy rapid komposztképzésen is részt vehettek a kíváncsi látogatók. A visszajelzések magukért beszéltek.

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, kifejezetten informatívnak találták a gyorstalpalót, sikerült úgy átadnunk a komposztkészítés rejtelmeit, hogy sokkal elérhetőbbé váljon mindenki számára, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ez a folyamat valamiféle külön szaktudást igényel, de erről szó sincs – mondta az önkénteskoordinátor.

Nagyszerű nap, élményekkel teli beszélgetések

Az esemény rendkívül színes programokat kínált a látogatók számára. Ruha- és növénycsere, könyvforgatag és egyéb szabadidős tevékenységben vehettek részt.

– A ruha- és növénycsere hatalmas sikert aratott, emellett rengeteg könyv cserélt gazdát. Abszolút sikernek könyvelhetjük el az eseményt. A célba dobás nyertesei magkeverékeket és növényeket nyertek, de a humuszosztás is nagy közérdeklődésre tett szert – mondta Herczeg Richárd.

A nap folytatásaként sor került egy filmvetítésre, melynek keretei között a Komposztfutárok három évre visszatekintő tevékenységébe pillanthattak be az érdeklődők. Sütögetéssel és hatalmas beszélgetéssel zárult a nap.