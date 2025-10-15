október 15., szerda

2 órája

Szegeden bebizonyították, hogy a környezettudatosság közösségi élmény is lehet

Címkék#program#hulladékmentes#születésnap#komposzt

Közösségi komposztálókat építenek, faültetéseket bonyolítanak le és oktatási tevékenységet végeznek. Október 11-én ünnepelte harmadik születésnapját a Komposztfutár csapata. Ennek apropóján rendezték meg az első Tarjáni Hulladékmentes napot.

Kis Zoltán

Komposztfutár csapata nagyszabású vásártérré alakította át a Megálló Közösségi Ház udvarát. A rendezvény keretei között vásári mulatság, célba dobás és kavicsfestés is várt az érdeklődőkre. Megmutatjuk, hogyan telt az első Tarjáni Hulladékmentes nap

Tarjáni Hulladékmentes Nap
Az első Tarjáni Hulladékmentes Nap alkalmából környezetbarát programmal kedveskedtek. Illusztráció: Öko Tengely - Komposztfutár Facebook oldala. 

Az első Tarjáni Hulladékmentes Nap alkalmából környezetbarát programmal kedveskedtek 

A Komposztfutár Szeged csapata három éve kezdte meg tevékenységét. A város zöld civil életének egyik legjelentősebb közösségévé váltak az elmúlt időben. A hároméves töretlen munka megünnepléseként október 11-én olyan programokon vehettek részt az odalátogatók, amelyeket a zöld szemléletmód jegyében szerveztek. 

– A rendezvény nagyok jól sikerült, tíz órától már vásárral vártuk az érdeklődőket, körülbelül 9-10 stand települt ki az eseményre. A vásár egészen délután négy óráig tartott – mondta Herczeg Richárd, önkénteskoordinátor.

A szombati programnak köszönhetően egy rapid komposztképzésen is részt vehettek a kíváncsi látogatók.  A visszajelzések magukért beszéltek. 

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, kifejezetten informatívnak találták a gyorstalpalót, sikerült úgy átadnunk a komposztkészítés rejtelmeit, hogy sokkal elérhetőbbé váljon mindenki számára, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ez a folyamat valamiféle külön szaktudást igényel, de erről szó sincs – mondta az önkénteskoordinátor.

Nagyszerű nap, élményekkel teli beszélgetések 

Az esemény rendkívül színes programokat kínált a látogatók számára. Ruha- és növénycsere, könyvforgatag és egyéb szabadidős tevékenységben vehettek részt. 

– A ruha- és növénycsere hatalmas sikert aratott, emellett rengeteg könyv cserélt gazdát. Abszolút sikernek könyvelhetjük el az eseményt. A célba dobás nyertesei magkeverékeket és növényeket nyertek, de a humuszosztás is nagy közérdeklődésre tett szert – mondta Herczeg Richárd.

A nap folytatásaként sor került egy filmvetítésre, melynek keretei között a Komposztfutárok három évre visszatekintő tevékenységébe pillanthattak be az érdeklődők. Sütögetéssel és hatalmas beszélgetéssel zárult a nap. 

A hulladékmentes nap folytatódni fog 

A nagy érdeklődésnek és pozitív visszacsatolásoknak köszönhetően, tavasszal újabb eseménnyel készülnek a szervezők. Herczeg Richárd továbbá kiemelte, hogy a Megálló Közösségi Ház egy olyan tér, ahova bármikor betérhetünk, bizalommal fordulhatunk hozzájuk bármilyen kérdéssel vagy ötlettel. 

Szegedi hírek

