Türelmet kér a Telekom – több településen is leáll a szolgáltatás
A Telekom hálózat korszerűsítést végez, a munkálatok következtében különböző szolgáltatások kimaradására, szünetelésére kell számitani több Csongrád-Csanád vármegyei településen is.
A Telekom hálózat korszerűsítést végez október 13. 08:00 és október 17. 16:00 között, ebben az időpontban időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő Balástya, Kistelek, Pusztaszer települések egyes részein.
A Telekom arra kéri ügyfeleit, hogy amennyiben a megjelölt időszakok után is üzemszünetet tapasztalnak szolgáltatásukban, és digitális elosztót használnak, indítsák újra a készüléket, mivel ez gyakran megoldja az esetleges hibákat. Ha a probléma ezt követően is fennáll, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.
A Telekom az érintettek türelmét és megértését kéri.
