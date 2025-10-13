Türelmet kér a Telekom – több településen is leáll a szolgáltatás

A Telekom hálózat korszerűsítést végez október 13. 08:00 és október 17. 16:00 között, ebben az időpontban időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő Balástya, Kistelek, Pusztaszer települések egyes részein.

Szolgáltatás kiesést tapastalhatnak a Telekom ügyfelei. Illusztráció: Shutterstock

A Telekom arra kéri ügyfeleit, hogy amennyiben a megjelölt időszakok után is üzemszünetet tapasztalnak szolgáltatásukban, és digitális elosztót használnak, indítsák újra a készüléket, mivel ez gyakran megoldja az esetleges hibákat. Ha a probléma ezt követően is fennáll, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

A Telekom az érintettek türelmét és megértését kéri.