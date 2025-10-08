október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Rejtélyes autó, drámai tárgyalás és egy okosbolt, ami már nem is annyira okos

Címkék#okosbolt#autó#állásbörze

Autórejtély, okosbolti dráma, robbantási ügy és karrierlehetőségek – Szeged ma sem maradt izgalmak nélkül.

Delmagyar.hu

Mozgalmas napot zárt Szeged: egy rejtélyes, teleragasztott autó kavarta fel a belvárost, miközben az első okosboltba ismét emberi felügyelet tért vissza. A bíróságon drámai ügyet tárgyaltak, veszélyes kátyú nehezíti a közlekedést a város egyik legforgalmasabb pontján, és közben az SZTE Állásbörzén a BYD vitte el a show-t.

Teleplakátolt autó Szeged belvárosában, a TIK előtt.
Teleplakátolt autó, lopás az okosboltban, hatalmas kátyú a kereszteződésben - ezek a témák mozgatták a vármegyében élőket. Fotó: Kis Zoltán.

Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.

Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba

A szegedi Szent István Coop-ban átmenetileg biztonsági őr felügyeli a működést zárás után. Az okosbolt eddig is sikeresen üzemelt, de a lopások miatt ideiglenesen emberi felügyeletet vezettek be. A vezérigazgató szerint az automatizált rendszer megbízható, és hosszú távon ismét teljesen önálló lesz a bolt.

Benzint locsolt szét, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a szegedi férfi

A Szegedi Törvényszéken szerdán tartották az előkészítő tárgyalást, legközelebb november 10-én foglalkoznak az üggyel. A vádlott, K. A. robbantással fenyegetőzött, és még benzint is szétlocsolt a lakásban, amennyiben tette sikerül, nyolcan vesztették volna az életüket, köztük négy rendőr. 

Veszélyes kátyú tátong a város egyik legforgalmasabb csomópontján

Egy motoros olvasónk fotója újra rávilágít, milyen rossz állapotban van a szegedi Bécsi körút és a Petőfi sugárút kereszteződése. A kátyú nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyt is rejt. A közút szerint önkormányzati területről van szó, így a javítás a városra vár.

A BYD is kitelepült az SZTE Állásbörzére – mutatjuk, milyen pozíciókba keresnek munkavállalókat – galériával, videóval

A régió legnagyobb cégei toboroztak a TIK-ben. Az SZTE Állásbörze mérföldkőhöz érkezett: először kapcsolódott össze a kormányhivatali Pályaválasztási Napokkal, miközben a BYD-gyár sztárként emelkedett ki a kiállítók közül. A cégek nemcsak standot hoztak, de konkrét állásokat is. Mutatjuk, milyen munkavállalókat keres jelenleg gőzerővel a kínai elektromosautó-gyár.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu