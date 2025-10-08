Rejtélyes autó, drámai tárgyalás és egy okosbolt, ami már nem is annyira okos

Mozgalmas napot zárt Szeged: egy rejtélyes, teleragasztott autó kavarta fel a belvárost, miközben az első okosboltba ismét emberi felügyelet tért vissza. A bíróságon drámai ügyet tárgyaltak, veszélyes kátyú nehezíti a közlekedést a város egyik legforgalmasabb pontján, és közben az SZTE Állásbörzén a BYD vitte el a show-t.

Teleplakátolt autó, lopás az okosboltban, hatalmas kátyú a kereszteződésben - ezek a témák mozgatták a vármegyében élőket. Fotó: Kis Zoltán.

Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.

Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba

A szegedi Szent István Coop-ban átmenetileg biztonsági őr felügyeli a működést zárás után. Az okosbolt eddig is sikeresen üzemelt, de a lopások miatt ideiglenesen emberi felügyeletet vezettek be. A vezérigazgató szerint az automatizált rendszer megbízható, és hosszú távon ismét teljesen önálló lesz a bolt.

Benzint locsolt szét, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a szegedi férfi

A Szegedi Törvényszéken szerdán tartották az előkészítő tárgyalást, legközelebb november 10-én foglalkoznak az üggyel. A vádlott, K. A. robbantással fenyegetőzött, és még benzint is szétlocsolt a lakásban, amennyiben tette sikerül, nyolcan vesztették volna az életüket, köztük négy rendőr.

Veszélyes kátyú tátong a város egyik legforgalmasabb csomópontján

Egy motoros olvasónk fotója újra rávilágít, milyen rossz állapotban van a szegedi Bécsi körút és a Petőfi sugárút kereszteződése. A kátyú nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyt is rejt. A közút szerint önkormányzati területről van szó, így a javítás a városra vár.

A BYD is kitelepült az SZTE Állásbörzére – mutatjuk, milyen pozíciókba keresnek munkavállalókat – galériával, videóval

A régió legnagyobb cégei toboroztak a TIK-ben. Az SZTE Állásbörze mérföldkőhöz érkezett: először kapcsolódott össze a kormányhivatali Pályaválasztási Napokkal, miközben a BYD-gyár sztárként emelkedett ki a kiállítók közül. A cégek nemcsak standot hoztak, de konkrét állásokat is. Mutatjuk, milyen munkavállalókat keres jelenleg gőzerővel a kínai elektromosautó-gyár.