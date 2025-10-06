Már most megérheti lecserélni az abroncsokat – egy szakember tanácsai az évszakváltásra

A nyári gumik ideje lassan lejár, hamarosan felváltja őket a téli gumik szezonja. Reggelente már előfordulhatnak fagyok vagy fagyközeli hőmérsékletek, amelyek indokolhatnák az abroncsok cseréjét. Egy szakértő elárulja, mikor érdemes váltani.

A téli gumi felszerelése egyes esetekben már indokolt lehet. Fotó: Molcsányi Máté / MW

Ekkor jöhet a téli gumi felszerelésének ideje

Benke Csaba a Magyar Autóklub területi igazgatója lapunknak elmondta, hogy az internet tele van mindenféle tanáccsal, de az ideális döntéshez figyelembe kell venni az autós szokásait is, például azt, hogy milyen gyakran közlekedik éjszaka vagy hajnalban és hegyes vidéken. Benke Csaba szerint nem a naptár, hanem a tartósan 7 fok alatti hőmérséklet az igazi mérce.

Hozzátette, hogy a csere előtt érdemes szakemberrel átnézetni a gumik állapotát, hiszen a kopásból, a futómű beállításból vagy a rejtett sérülésekből sok minden kiderülhet, amit egy laikus talán nem venne észre. Az elkövetkezendő hetekben még nem biztos, hogy kell váltani, de előkészülni már lehet: érdemes új abroncsot vásárolni, vagy a meglévőt szakemberrel átnézetni.

A nyári abroncsokat nem ajánlott fent hagyni

A területi igazgató emlékeztetett, hogy a régi időkben még nem volt külön téli gumi, az autón egész évben ugyanaz volt.

– Ma sokkal több a jármű az utakon, ezért a felelősségünk is nagyobb. Nyári gumikkal is lehet télen közlekedni, de csak lépésben. Ha valaki vészhelyzetben próbálna megállni velük, az abroncsok közötti különbség életet menthet – mesélte lapunknak. A szakértő szerint nem szabad elfelejteni, hogy a téli gumi nemcsak a havas úton segít. Hideg, fagyos, nedves aszfalton is biztonságosabb, mivel puhább anyagból készül és más a mintázata, mint a nyári abroncsnak.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség érdeklődésünkre közölte: Magyarországon nincs jogszabály, amely kötelezővé tenné a téli abroncsot, így nem büntetik sem a nyári gumi téli, sem a téli gumi nyári használatát. Ugyanakkor nyomatékosan javasolják, hogy az időjárási és útviszonyoknak megfelelő gumi legyen az autón, hiszen ez baleset-megelőzés szempontjából kulcsfontosságú.