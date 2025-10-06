1 órája
Már most megérheti lecserélni az abroncsokat – egy szakember tanácsai az évszakváltásra
Reggelente már fagypont közelébe süllyed a hőmérséklet, ami sok autósban felveti a kérdést: mikor jön el a téli gumik ideje? Bár jogszabály nem kötelez a cserére, szakértők szerint a biztonság érdekében érdemes időben felkészülni. Egyes időjárási viszonyok már megkövetelhetik, így utánajártunk, milyen esetben lehet indokolt már most a csere.
A nyári gumik ideje lassan lejár, hamarosan felváltja őket a téli gumik szezonja. Reggelente már előfordulhatnak fagyok vagy fagyközeli hőmérsékletek, amelyek indokolhatnák az abroncsok cseréjét. Egy szakértő elárulja, mikor érdemes váltani.
Ekkor jöhet a téli gumi felszerelésének ideje
Benke Csaba a Magyar Autóklub területi igazgatója lapunknak elmondta, hogy az internet tele van mindenféle tanáccsal, de az ideális döntéshez figyelembe kell venni az autós szokásait is, például azt, hogy milyen gyakran közlekedik éjszaka vagy hajnalban és hegyes vidéken. Benke Csaba szerint nem a naptár, hanem a tartósan 7 fok alatti hőmérséklet az igazi mérce.
Hozzátette, hogy a csere előtt érdemes szakemberrel átnézetni a gumik állapotát, hiszen a kopásból, a futómű beállításból vagy a rejtett sérülésekből sok minden kiderülhet, amit egy laikus talán nem venne észre. Az elkövetkezendő hetekben még nem biztos, hogy kell váltani, de előkészülni már lehet: érdemes új abroncsot vásárolni, vagy a meglévőt szakemberrel átnézetni.
A nyári abroncsokat nem ajánlott fent hagyni
A területi igazgató emlékeztetett, hogy a régi időkben még nem volt külön téli gumi, az autón egész évben ugyanaz volt.
– Ma sokkal több a jármű az utakon, ezért a felelősségünk is nagyobb. Nyári gumikkal is lehet télen közlekedni, de csak lépésben. Ha valaki vészhelyzetben próbálna megállni velük, az abroncsok közötti különbség életet menthet – mesélte lapunknak. A szakértő szerint nem szabad elfelejteni, hogy a téli gumi nemcsak a havas úton segít. Hideg, fagyos, nedves aszfalton is biztonságosabb, mivel puhább anyagból készül és más a mintázata, mint a nyári abroncsnak.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség érdeklődésünkre közölte: Magyarországon nincs jogszabály, amely kötelezővé tenné a téli abroncsot, így nem büntetik sem a nyári gumi téli, sem a téli gumi nyári használatát. Ugyanakkor nyomatékosan javasolják, hogy az időjárási és útviszonyoknak megfelelő gumi legyen az autón, hiszen ez baleset-megelőzés szempontjából kulcsfontosságú.
A négy évszakos abroncsok kompromisszumot jelentenek a két szezonális típus között, ugyanis mintázatuk és anyagösszetételük is átmeneti. Elsősorban azoknak ajánlott, akik keveset használják az autót, főként városi körülmények között – magyarázta Benke Csaba. Ezekkel elkerülhető a szezononkénti csere, ugyanakkor aki rendszeresen, sokat autózik, akár országúton vagy autópályán, annak jobban megéri külön téli és nyári szettet fenntartani.
A területi igazgató azt tanácsolja, hogy aki rendszeresen autóba ül, és ha csak városon belül vezet, mindenképpen készüljön fel a gumicserére, de a következő hetek időjárását még érdemes figyelni. Ha azonban gyakran éjszaka vagy hajnalban kell útnak indulni, abban az esetben már most indokolt lehet a téli abroncsok felszerelése.
