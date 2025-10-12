Évekig gyűjtögetett a plébánia, hogy javíthassák a temetői úthálózatot, még körforgalom is készült

Gruber László plébános azt kéri, hogy a temetőbe továbbra is csak azok hajtsanak be autóval, akik mozgáskorlátozottak, illetve akik idős, beteg hozzátartozóval látogatják szerettük sírhelyét. Nem kell már sarat dagasztani a szentesi Kálvária temetőben. A környék legnagyobb alapterületű egyházi temetőjében jelentősen javult a közlekedés minősége.

A Kálvária temető útjai megszépültek, könnyebb lesz Mindenszentek előtt megközelíteni a sírokat, bármilyen is lesz az időjárás. Fotó: Gruber László

Az aszfaltos utak még viszonylag ma is jók, pedig több évtizedesek

Az aszfaltos utakat körülbelül 30 évvel ezelőtt készítették, azok állapota még ma is viszonylag elfogadható.

– A temető útjainak egy részén volt némi murvás fedés, ami ugyan lehetővé tette, hogy ne csúszkáljanak a hozzátartozók, ha eső után próbáltak a sírokhoz jutni. Ezek azonban már nem voltak túl jó állapotban, és esztétikailag is hagytak maguk után kívánnivalót. Öt útszakaszon viszont nem volt semmi – mondta Gruber László, a Szent Anna Templom plébánosa.

Még körforgalom is lett a temetőben

A mostani fejlesztés hatására a meglévő aszfaltos utakkal együtt a teljes temető úthálózata sármentesen látogatható. A temető közepén, a központi kereszt körül egy kis körforgalmat is kialakítottak.

Fehér murva került a betontörmelék alapra

– Összesen 1700 méternyi útszakasz kapott 10 centiméteres betontörmelék-alapot, erre fehér zúzott dolomitkő került, amit tömörítettek. Ez tartós és masszív borítást jelent, reméljük, jó pár évig szolgálja majd a temetőbe látogatókat.

Gyalogosan, kerékpárral vagy autóval is jobb lesz így a Kálvária temetőben a közlekedés. Azt kérem a hozzátartozóktól, hogy csak azok hajtsanak be a temetőbe, akiknek mozgáskorlátozotti igazolványuk van, vagy idős, beteg, nehezen mozgó hozzátartozójukat viszik, és ők is legfeljebb 5 kilométer/órás sebességgel közlekedjenek, hiszen a sírok közül bármikor kiléphet valaki az útra – fogalmazott Gruber László.

A Szent Anna plébánia a beruházást 100 százalékban önerőből valósította meg, évekig gyűjtöttek rá. A munkálatokat a Szentes Városi Szolgáltató Kft. végezte. November végére vállalták a befejezést, de gyorsan haladtak a munkával, így október 10-én megtörténhetett az útszakaszok műszaki átadása is.