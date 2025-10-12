Katasztrófával ért fel az idei szárazság, a gazdák szerint ismét nehéz év áll mögöttünk – galériával

– A tavaly ősszel elvetett kalászosok nagyjából adtak termést, de a tavaszi vetésű növények például alig. Az idei évben nagyjából az a katasztrófa ismétlődött meg, ami 2022-ben történt – mondott értékelőt a hétvégi hagyományos bogárzói gazdatalálkozó és terményáldás alkalmából a Délmagyarországnak Vass Gábor, a Csanád és Térsége Gazdakör elnöke, egyben a körzet önkormányzati képviselője. Elmondta, Makó környékén a napraforgó hektáronként egy-másfél tonnát adott, a kukorica ötszáz kiló és egy tonna között. Mint fogalmazott, ez siralmas. Jelenleg 150-200 milliméter csapadék hiányzik a földből, így nem hogy vetni, még talajt művelni sem lehet. Ahhoz, hogy a jövő év kedvezőbb képet mutasson, nagyon sok csapadék hiányzik. Külön probléma, hogy sok növényfaj esetében az öntözés költségeit ki sem lehet termelni.

Terményáldás a bogárzói templomban. Fotó: Szabó Imre

Hagyomány a tanyavilágban

Bogárzó az egykor virágzó Makó környéki tanyavilág egyik központja, az itteni Páduai Szent Antal templomban pedig ilyenkor emberemlékezet óta megrendezik a szokásos terményáldást. Ez az egyház hivatalos ünnepeinek egyike, a hívők ilyenkor a terményeket jelképesen az oltár elé helyezik, a pap pedig a liturgia keretében megáldja azokat. A szertartást idén Pálfai Zoltán római katolikus plébános és Gedeon Tamás görögkatolikus segédlelkész tartotta a zsúfolásig megtelt templomban. Ilyenkor messze földről idesereglenek a vidék gazdálkodói – ez most is így történt. A környéken egyébként alig kétszázan laknak már, pedig Bogárzón egykor iskola is működött. Az épület ma is megvan, de a hetvenes évek óta üresen áll, romos.