1 órája
Zsíros kenyér és természettudományi játékok várták a makói gimnázium diákjait – galériával, videóval
A természettudományos tantárgyak a pedagógusok tapasztalatai szerint kevésbé népszerűek, ezért mindenhol igyekeznek ezeket valamilyen módon megkedveltetni a diákokkal. A Juhász Gyula nevét viselő makói református gimnáziumban természettudományos napot rendeztek pénteken a nemes cél érdekében – interaktív feladatokat és játékos vetélkedőket szerveztek a fiataloknak és az egészséges életmódra is felhívták a figyelmüket.
– A legtöbb diák száraznak tartja a természettudományos tantárgyakat, különösen a matematikát, fizikát. Éppen ezért tartunk már hosszú évek óta tanévenként egy-egy olyan napot, amikor ezekkel könnyedebb formában találkozhatnak a fiatalok – mondta Pajerich Mónika, a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Technikum matematika és digitális kultúra tanára. Az idei természettudományos napnak ő volt a főszervezője. Eredetileg egyébként a Maros-partra tervezték, de a rosszra fordult időjárás miatt inkább az iskolaépületben, illetve az udvaron rendezték meg.
Sokan reggelizni is elfelejtenek indulás előtt
Megtudtuk, a természettudományos nap reggel egy Petőfi parki sétával indult, ugyanis az intézmény az egészséges életmódra is igyekezett felhívni a figyelmet. Ezt követően pedig az osztályok teremről teremre haladva vehettek részt a játékos vetélkedőkön, interaktív feladatokat megoldva. Az egyikben hagymás-paprikás zsíros kenyérrel is megkínálták őket, tekintettel arra, hogy a szomorú tapasztalat szerint iskolába indulás előtt sokan elmulasztják a reggelit.
Iskolai természettudományos nap MakónFotók: Szabó Imre
A iskolai természettudományos nap kreativitása
A játékos feladatok közül a legkreatívabb alighanem az volt, amit Petrikné Simon Erzsébet talált ki. Az ő termében diétajárat közlekedett, ami a helyes táplálkozásra hívta fel a figyelmet. A diákok egymásba kapaszkodva, zenére vonatozhattak körbe-körbe a teremben, egyikük pedig forgalmistaként irányította a szerelvényt. A menetjegyek mértékváltásos feladatokat tartalmaztak; felszállni párban lehetett akkor, ha két ember megtalálta a különbözőképpen leírt, de azonos mennyiségeket. Az egészben a legjobb a pedagógus megjelenése volt, aki egy valódi állomásfőnöki egyenruhát öltött magára. Elárulta, ezt a makói vasútállomás kiállításáról szerezte be.
