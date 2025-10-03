Zsíros kenyér és természettudományi játékok várták a makói gimnázium diákjait – galériával, videóval

– A legtöbb diák száraznak tartja a természettudományos tantárgyakat, különösen a matematikát, fizikát. Éppen ezért tartunk már hosszú évek óta tanévenként egy-egy olyan napot, amikor ezekkel könnyedebb formában találkozhatnak a fiatalok – mondta Pajerich Mónika, a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Technikum matematika és digitális kultúra tanára. Az idei természettudományos napnak ő volt a főszervezője. Eredetileg egyébként a Maros-partra tervezték, de a rosszra fordult időjárás miatt inkább az iskolaépületben, illetve az udvaron rendezték meg.

Az iskolai természettudományos nap egyik kreatív ötlete. Fotó: Szabó Imre

Sokan reggelizni is elfelejtenek indulás előtt

Megtudtuk, a természettudományos nap reggel egy Petőfi parki sétával indult, ugyanis az intézmény az egészséges életmódra is igyekezett felhívni a figyelmet. Ezt követően pedig az osztályok teremről teremre haladva vehettek részt a játékos vetélkedőkön, interaktív feladatokat megoldva. Az egyikben hagymás-paprikás zsíros kenyérrel is megkínálták őket, tekintettel arra, hogy a szomorú tapasztalat szerint iskolába indulás előtt sokan elmulasztják a reggelit.