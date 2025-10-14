október 14., kedd

Nagy elismerést kapott a sándorfalvi pedagógus, a legjobb testnevelők között díjazták

Címkék#Sándorfalva#pedagógus#díj

Elismerést kapott egy sándorfalvi pedagógus. Herbertné Auth Adél kiváló testnevelő tanár díjat vehetett át.

Delmagyar.hu

A Magyar Testnevelési Egyetem 100 éves évfordulója alkalmából rendezték meg a Testnevelő Tanárok Ünnepét, amelyet díjátadó, tudományos konferencia, kampuszbejárás, szoboravatás és évfolyamtalálkozók színesítettek. Az október 10-i esemény a TF100 programsorozat egyik kiemelt eseménye volt. Azokat a szakembereket ünnepelték, akik a jövő generációjának egyik leglényegesebb letéteményesei. Az Athén teremben a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete éves konferenciájának keretében különböző díjakat adtak át azoknak, akik a testnevelés és sport területén kiemelkedő munkát végeztek. Az Istvánfi-életműdíjat Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke vehette át Hamar Páltól, az MTTOE elnöke és Kecse-Nagyné Bánszky Zsuzsannától. A szegedi pedagógus volt az első női Istvánfi-életműdíjas, elismerését tavaly kapta.

díjat kapott a testnevelő tanár
A Testnevelő Tanárok Ünnepén a szakma legjobbjait díjazták. A sándorfalvi Herbertné Auth Adél is a kitüntetettek között volt. Fotó: DM

Sándorfalvi tanárnőt is díjaztak a Testnevelő Tanárok Ünnepén

Az ünnepségen ismét tapsolhatott a közönség Csongrád-Csanád vármegyei pedagógusnak. Kiváló testnevelő tanár elismerést kapott többek között Herbertné Auth Adél, a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola testnevelője. 

