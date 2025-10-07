október 7., kedd

Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál

Változás előtt állnak: alig két hónappal a nyitás után bezár a szegedi tésztázó. Mutatjuk, mi áll a döntés hátterében.

Lassan két hónapja annak, hogy bővítették kínálatukat: augusztus végén nyitották meg tésztázójukat. A helyet azonban már kinőtték, ezért egy időre most bezárnak. 

tésztázó
Bezár Szeged egyik legnépszerűbb tésztázója, a Macko Pasta. A közkedvelt hely hamarosan új, tágasabb helyszínen várja majd a friss tészták rajongóit. Archív Fotó: Karnok Csaba

Bezár a Macko Pasta tésztázó Szegeden 

2024 elején jelentek meg először Szeged gasztronómiai palettáján. Márciusban hosszú sorok várták a Macko megnyitását, a város első smash burgerezőjét. Idén augusztusban bővítették kínálatukat: ekkor nyílt meg a Macko Pasta, a szegedi tésztázó, amely olasz mintára, dobozban kínálja a frissen készült tésztákat Szeged szívében. A hamburgerek mellett a tészták is hamar népszerűvé váltak, így a tulajdonosok változásra kényszerültek: a kis konyhateret már kinőtték, ezért a tésztázó most egy nagyobb, kényelmesebb helyet keres.

– A hely adottsága, a nagyon kicsi konyhatér miatt nem tudunk minőségi munkakörülményeket biztosítani, ami az ételeken keresztül rajtatok csapódhat le – írják Facebook-bejegyzésükben.

Burger, pasta és french tacos

Emiatt szombaton, azaz október 11-én bezárnak, majd egy hét múlva, 17-én már az új helyen várják vendégeiket. A tésztázó új otthona még nem ismert. Az üzlethelyiség azonban addig sem marad üresen: kisebb átalakítás után megnyitja kapuit a Macko-család legújabb tagja, a French Tacos. Azt írják, nyugaton már sokan szeretik a francia street food ételt, amely a melegszendvics és a burrito keverékéhez hasonlítható.

A Macko Pasta alapítói, Hegedűs Bence és Szivacski Nimród az olasz street food hangulatát hozták el Szegedre – friss durumtésztával, hazai alapanyagokkal és olaszos életérzéssel. Lapunknak elmondták, hogy olaszországi utazásaik során szerettek bele ebbe a street food különlegességbe.
A nyitott konyhás étteremben a vendégek szeme láttára készülnek a dobozos ételek, amelyeket hazai alapanyagokból, egyszerű, mégis autentikus receptek alapján főznek.

