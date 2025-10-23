október 23., csütörtök

Halloween

4 órája

Tökfaragás mesterfokon – zöldségszobrász árulta el, mi a siker kulcsa

Címkék#tippek-tanácsok#faragás#Szeged#töklámpás

A tökfaragás szezonja még csak most indul be igazán. Viszonylag egy egyszerű feladatnak tűnik a töklámpás készítése otthon, ám mégis van néhány szabály, amit érdemes betartani.

Berecz Blanka

Még a legegyszerűbbnek tűnő őszi tevékenységet, a tökfaragást is könnyen el lehet rontani. Bár igaz, hogy minél abszurdabb egy töklámpás, annál rémisztőbb, mégis a sikerhez kell egy kés és egy megfelelő tök, a többi már csak a türelmen és a kézügyességen múlik. Rácz Lajos zöldségszobrász osztotta meg lapunkkal a tökéletes töklámpás titkát. Mutatjuk, hogyan lesz sikeres a töklámpás készítése otthon. 

töklámpás készítése otthon egyszerűen
Szakértőt kérdeztünk arról, hogyan lesz sikeres a töklámpás készítése otthon. Illusztráció: Karnok Csaba

Tanácsok arra, hogyan lesz sikeres a töklámpás készítése otthon

A tökfaragás az őszi hónapok, főleg az október végi Halloweenhez közeledve, egyik legkedveltebb hagyománya. Ahhoz, hogy egy igazán mutatós lámpás szülessen. Nem mindegy, milyen tököt választunk. Rácz Lajos zöldségszobrász szerint a siker kulcsa a jól megélezett kés és a megfelelő nagyságú tök. Rácz Lajos immár 30 éve űzi a zöldségszobrászat mesterségét, amelyet Németországban sajátított el. Elárulta, hogy a technika eredetileg Thaiföldről származik, de ő a Kanári-szigeteken ismerte meg először. Napjainkban is rendszeresen jár óvodákba, ahol bemutatókon keresztül szeretteti meg a gyermekekkel a zöldségeket, nemcsak mint ételt, hanem mint kreatív alapanyagot is. 

Vérfürdő a halloweeni tökfaragásból

A mesterműre való törekedésnél némileg fontosabb, hogy lehetőleg sérülés nélkül ússzuk meg a Halloweenre való lázas készülődést. A Halloween idején bekövetkező balesetek többsége kézsérüléssel végződik, amely leggyakrabban a hüvelykujjat és a mutatóujjat érinti. Szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény alapján, Dr. Hetthéssy Judit Réka PhD a Kézklinika kézsebésze, a Semmelweis Egyetem v. adjunktusa szerint a tökfaragás közben használt éles eszközök komoly sérüléseket okozhatnak. Az ujj akár elernyedhet, idegsérülés vagy hajlítóín-sérülés alakulhat ki, ami hónapokig tartó rehabilitációt igényelhet. A sérült területet azonnal tisztítani és bekötözni kell, a mély vagy erősen vérző sebeknél pedig azonnal szakorvoshoz kell fordulni, mert a későn kezelt sérülés maradandó funkcióvesztést okozhat.

Természetesen nem kell, hogy tragédia történjen, a megfelelő tök kiválasztásával a sérülések nagy része elkerülhető. Hétvégén az SZTE Füvészkert Tök Jó Napján jártunk, ahol Fekete Ágnes önkéntes elárulta, mire érdemes odafigyelni a faragáshoz: – Azokat érdemes kiválasztani, amelyek kicsit hosszabbak, mert ezeket könnyebb faragni, és szebben világítanak – mesélte Fekete Ágnes, önkéntes. Hozzátette, hogy fontos figyelni arra is, hogy a tök gerezdje ne legyen túl nagy, mert azokat nehezebb faragni, és így nem lesz belőlük szép lámpás. 

Így alakulnak a kilós árak 

  • Aldi: 499 Ft / kg 
  • Lidl: 399 Ft / kg 
  • Tesco: 499 Ft / kg

A fentebbi árak jól mutatják, hogy az idei tökfaragás kedvéért bizony bele kell nyúlnunk a zsebünkbe. Egy kisebb tök súlya is eléri a 4-5 kilogrammot, amely az átlagár értelmében alsó hangon is 2000-2500 forint körül mozog. Egy nagyobb súlyt nyomó tök esetében ennek akár dupláját is az üzletekben kell hagynunk. 

