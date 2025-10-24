október 24., péntek

Hatalmas bejelentés a Pick Szeged házatáján, és a szegedi parkolók nyomában

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és információt. Nyolc éve vezették be a tolatva parkolást a szegedi belvárosban.

Delmagyar.hu

Nyolc éve vezették be Szegeden ezt a rendszert, ami akkor heves vitákat váltott ki. A tolatva parkolás ma is megosztja az autósokat, bár a többség már megszokta. A szakértők szerint praktikus, de környezetvédelmi szempontból nem mindig ideális megoldás. Érdekes, hogy az autósiskolákban nem része a tananyagnak. De akkor hogy tanulják meg?

tolatva parkolás
A Feketesas utcában 2017 ősze óta működik a tolatva parkolás, amit ma már a legtöbb autós megszokott Szegeden. Fotó: Török János

Szegedi oktató szerint hiába természetes a tolatva parkolás a belvárosban, még mindig vannak hátulütői

Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!

Idén is eljött az idő, megint lehúzta a rolót egy népszerű szegedi hely. A Palánk Cukrászda bezárása mögött a téli fagylaltkereslet hiánya és gazdasági megfontolások állnak. De van jó hír is!

Apelgren noteszéből derült ki, hosszabbított vele a Pick Szeged

Zágráb után, Balatonfüred előtt. Miközben győztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően idegenbeli bajnokira készül az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, fontos kérdésre adott választ a Tisza-parti klub. Michael Apelgren vezetőedző szerződését 2028 nyaráig meghosszabbította a vezetőség.

Valami készül Hódmezővásárhelyen – több utca is teljesen megváltozik

Az útfelújítás minden évben kardinális kérdés Hódmezővásárhelyen. A város több utcájában hamarosan megkezdődnek a munkálatok, amelyeket a polgármester, Márki-Zay Péter és a kivitelezők aláírt szerződés alapján végeznek el.

Szinte lehetetlen asztalhoz jutni, akkora a pacalőrület a szegedi étteremben – megkóstoltuk a legérdekesebb fogásokat – videóval

Napokon át álltak sorban a pacalrajongók ebben a szegedi vendéglőben. A Fasor vendéglőben megrendezett pacalhét akkora siker volt, hogy a hosszú hétvégére szinte lehetetlen volt szabad asztalhoz jutni. A vendégek a klasszikus pörkölt mellett rántva és levesben is megkóstolhatták a pacalt. Mi is megkóstoltuk, pacalt ettünk pacallal és nem bántuk meg.

