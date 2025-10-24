3 órája
Szegedi oktató szerint hiába természetes a tolatva parkolás a belvárosban, még mindig vannak hátulütői
Nyolc éve vezették be Szegeden ezt a rendszert, ami akkor heves vitákat váltott ki. A tolatva parkolás ma is megosztja az autósokat, bár a többség már megszokta. A szakértők szerint praktikus, de környezetvédelmi szempontból nem mindig ideális megoldás. Érdekes, hogy az autósiskolákban nem része a tananyagnak. De akkor hogy tanulják meg?
Először mindenki utálta, de aztán megbarátkoztak vele. Nyolc év telt el azóta, hogy Szegeden először bevezették a tolatva ferde parkolást a belvárosban, de még ma is megosztja az autósokat ez a különleges rendszer. Ilyen ez a tolatva parkolás.
Tolatva parkolás Szegeden, nyolc éve hátramenetben ferdén állunk be
Az egyirányú Feketesas utcában 2017 ősze óta tolatva kell beállniuk az autósoknak, ami akkoriban heves vitákat váltott ki. A városban azóta több helyen, például a Takaréktár, a Horváth Mihály és a Bocskai utcában is találkozhatunk vele. Mi egy kellemes hétköznap délelőttjén szólítottunk meg egy kedves hölgyet, aki sportos kis Fiat 500-asával parkolt be sikeresen két autó közé a Feketesas utcában.
Autósok és oktatók véleménye a rendszerről
Ő azt mondta, neki semmi baja nincs ezzel, inkább azokkal, akiknek még mindig nem megy ez a fajta parkolás és bizony nem sikerül nekik a vonalon belül parkolni.
De vajon mit gondolnak róla azok, akik a vezetés minden csínját-bínját ismerik? Erről kérdeztük Sándor Zsuzsannát, szegedi gépjárművezető-oktatót, aki megdöbbentő választ adott.
A tanulókkal nem gyakorolják
– Látókörömön kívül esik ez a módszer, mert mi a tanulókkal ilyen feladatot nem csinálunk, nem csináltatunk – mondta határozottan. – A tananyagban csak a merőleges és a párhuzamos parkolás szerepel, hiszen ezekkel lehet a legjobban lemérni, hogy a tanuló mennyire tudja érzékelni az autó méreteit és határait. A ferde parkolás nem vizsgafeladat, így nem is gyakoroljuk.
Van benne logika
A tolatva parkolás logikáját azonban a tapasztalt oktató is érti: – Annak idején, amikor bevezették, láttam benne értelmet. Tolatva beállni sokszor praktikusabb: könnyebb elindulni, jobban rálátni a forgalomra. De ugyanaz, ami kiállásnál nehézség, a beállásnál is az: át kell verekedni magunkat a kerékpárforgalmon, és az sokakat zavar.
Környezetvédelmi aggályok és más városok példái
A szakember egy másik, kevésbé ismert problémára is felhívta a figyelmet. – A kipufogógáz így közvetlenül a járdára és az ablakok alá áramlik. Vizsgabiztosoktól hallottam, hogy ez környezetvédelmi szempontból sem előnyös, máshol régebben épp ezért tiltották ezt a megoldást – magyarázta és mennyire igaza van! Zalaegerszegen néhány éve, a Tüttőssy utcában kihelyezett kiegészítő tábla adott okot félreértésekre az autósok körében.
A szegediek megszokták a rendszert
A tábla arra hívja fel a figyelmet, hogy a parkolóhelyeket orral előre kell igénybe venni, hogy a kipufogógáz ne az utcai lakóépületek ablakai felé áramoljon. Kiderült, ez nem kötelező, és ezért nem is büntetnek, a kiegészítő tábla elsősorban figyelemfelhívó célt szolgált, nem pedig jogilag kötelező előírás.
Szegeden a rendszer bevált, és az autósok többsége mára megszokta a tolatva beállást, még ha nem is szereti. A manőver továbbra is próbára teszi a türelmet, különösen a biciklisek és az autósok között.
