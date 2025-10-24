Szegedi oktató szerint hiába természetes a tolatva parkolás a belvárosban, még mindig vannak hátulütői

Először mindenki utálta, de aztán megbarátkoztak vele. Nyolc év telt el azóta, hogy Szegeden először bevezették a tolatva ferde parkolást a belvárosban, de még ma is megosztja az autósokat ez a különleges rendszer. Ilyen ez a tolatva parkolás.

A Feketesas utcában 2017 ősze óta működik a tolatva parkolás, amit ma már a legtöbb autós megszokott Szegeden. Fotó: Török János

Tolatva parkolás Szegeden, nyolc éve hátramenetben ferdén állunk be

Az egyirányú Feketesas utcában 2017 ősze óta tolatva kell beállniuk az autósoknak, ami akkoriban heves vitákat váltott ki. A városban azóta több helyen, például a Takaréktár, a Horváth Mihály és a Bocskai utcában is találkozhatunk vele. Mi egy kellemes hétköznap délelőttjén szólítottunk meg egy kedves hölgyet, aki sportos kis Fiat 500-asával parkolt be sikeresen két autó közé a Feketesas utcában.

Autósok és oktatók véleménye a rendszerről

Ő azt mondta, neki semmi baja nincs ezzel, inkább azokkal, akiknek még mindig nem megy ez a fajta parkolás és bizony nem sikerül nekik a vonalon belül parkolni.

De vajon mit gondolnak róla azok, akik a vezetés minden csínját-bínját ismerik? Erről kérdeztük Sándor Zsuzsannát, szegedi gépjárművezető-oktatót, aki megdöbbentő választ adott.

A tanulókkal nem gyakorolják

– Látókörömön kívül esik ez a módszer, mert mi a tanulókkal ilyen feladatot nem csinálunk, nem csináltatunk – mondta határozottan. – A tananyagban csak a merőleges és a párhuzamos parkolás szerepel, hiszen ezekkel lehet a legjobban lemérni, hogy a tanuló mennyire tudja érzékelni az autó méreteit és határait. A ferde parkolás nem vizsgafeladat, így nem is gyakoroljuk.

Van benne logika

A tolatva parkolás logikáját azonban a tapasztalt oktató is érti: – Annak idején, amikor bevezették, láttam benne értelmet. Tolatva beállni sokszor praktikusabb: könnyebb elindulni, jobban rálátni a forgalomra. De ugyanaz, ami kiállásnál nehézség, a beállásnál is az: át kell verekedni magunkat a kerékpárforgalmon, és az sokakat zavar.

Környezetvédelmi aggályok és más városok példái

A szakember egy másik, kevésbé ismert problémára is felhívta a figyelmet. – A kipufogógáz így közvetlenül a járdára és az ablakok alá áramlik. Vizsgabiztosoktól hallottam, hogy ez környezetvédelmi szempontból sem előnyös, máshol régebben épp ezért tiltották ezt a megoldást – magyarázta és mennyire igaza van! Zalaegerszegen néhány éve, a Tüttőssy utcában kihelyezett kiegészítő tábla adott okot félreértésekre az autósok körében.