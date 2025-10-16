október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

1 órája

Videón, ahogy lebukott a szegedi mosogatógép-kapszula tolvaj

Címkék#kapszula#hátizsák#vád

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén nyáron egy szegedi üzletben próbált meg lopni.

Delmagyar.hu

A vádirat szerint június 20-án a vádlott négy doboz mosogatógép-kapszulát vett le a polcról, majd azokat a hátizsákjába rejtette, és fizetés nélkül sietett kifelé. Az egyik eladó megpróbálta visszatartani, de a férfi kibújt a táskából és elfutott. Később egy másik eladó visszakísérte őt az üzletbe, ahol megvárta a rendőrök kiérkezését.

Close,Up,Consumer,Thief’s,Hands,Putting,The,New,Gadget,In
Elkapták a visszaeső tolvajt. Illusztráció: Shutterstock

Az ügyészség a férfit, aki többszörös visszaeső, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett lopás vétségével vádolja.

A vádemelés idején a vádlott egy másik ügyben kiszabott szabadságvesztését töltötte. Bűnösségének kérdésében majd a Szegedi Járásbíróság dönt.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu