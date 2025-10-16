29 perce
Videón, ahogy lebukott a szegedi mosogatógép-kapszula tolvaj
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén nyáron egy szegedi üzletben próbált meg lopni.
A vádirat szerint június 20-án a vádlott négy doboz mosogatógép-kapszulát vett le a polcról, majd azokat a hátizsákjába rejtette, és fizetés nélkül sietett kifelé. Az egyik eladó megpróbálta visszatartani, de a férfi kibújt a táskából és elfutott. Később egy másik eladó visszakísérte őt az üzletbe, ahol megvárta a rendőrök kiérkezését.
Az ügyészség a férfit, aki többszörös visszaeső, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett lopás vétségével vádolja.
A vádemelés idején a vádlott egy másik ügyben kiszabott szabadságvesztését töltötte. Bűnösségének kérdésében majd a Szegedi Járásbíróság dönt.
