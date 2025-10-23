1 órája
A hosszú hétvégén így alakul Szegeden a parkolás és közlekedés
A Szegedi Közlekedési Társaság tájékoztatta a lakosokat a tömegközlekedést érintő változásokról. Az október 23-i ünnep nagyban megváltoztatja a menetrendeket és a parkolásokat. Így változik meg a parkolás és a tömegközlekedés Szegeden.
Az október 23-i ünnep és a hosszú hétvége jelentős változásokat hoz az üzletek és kereskedelmi egységek nyitvatartásában is. Összegyűjtöttük, hogyan változik a tömegközlekedés Szegeden.
Ingyen parkolás a hosszú hétvégén
Az október 23-i ünnepnek köszönhetően Szeged városában is változás következik be parkolás szempontjából, ami a parkolási díjak megfizetésének kötelezettségét illeti.
Október 23-án és 24-én ingyen parkolhatunk.
Viszont október 25-én, reggel 8 és 12 óra között az alábbi utcákban vagyunk kötelesek parkolási díjat fizetni:
- Mars tér
- Pulz utca
- Csemegi utca
- Boros József utca
- Pozsonyi Ignác utca
- Cserzy Mihály utca
A tömegközlekedés Szegeden megváltozik
Október 23. munkaszüneti, míg október 24-e áthelyezett pihenőnap. A szegedi tömegközlekedés menetrendje emiatt eltér a megszokottól:
- Október 23. (csütörtök) – hétvégi és ünnepi menetrend
- Október 24. (péntek) – hétvégi és ünnepi menetrend
- Október 25-26. (szombat, vasárnap) – hétvégi és ünnepi menetrend
Rendszerkarbantartás miatt szünetel a jegyértékesítés
A Szegedi Közlekedési Társaság weboldalán adott tájékoztatást a rendszerkarbantartási munkálatokról. Október 27. és 28. között a fali és fedélzeti automaták esetében a jegyértékesítés nem lesz elérhető 22:00-től egészen hajnal 2 óráig. Az utazásra jogosító menetjegyet és bérletet a Mobiljegy vagy a MÁV applikációban lesz lehetőségünk beszerezni.
