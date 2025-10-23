október 23., csütörtök

Ünnepi menetrend

1 órája

A hosszú hétvégén így alakul Szegeden a parkolás és közlekedés

A Szegedi Közlekedési Társaság tájékoztatta a lakosokat a tömegközlekedést érintő változásokról. Az október 23-i ünnep nagyban megváltoztatja a menetrendeket és a parkolásokat. Így változik meg a parkolás és a tömegközlekedés Szegeden.

Kis Zoltán

Az október 23-i ünnep és a hosszú hétvége jelentős változásokat hoz az üzletek és kereskedelmi egységek nyitvatartásában is. Összegyűjtöttük, hogyan változik a tömegközlekedés Szegeden. 

tömegközlekedés Szegeden a hosszú hétvégére
Az ünnepnap változásokat hoz a tömegközlekedésben Szegeden. Archív Fotó: Török János

Ingyen parkolás a hosszú hétvégén

Az október 23-i ünnepnek köszönhetően Szeged városában is változás következik be parkolás szempontjából, ami a parkolási díjak megfizetésének kötelezettségét illeti. 

Október 23-án és 24-én ingyen parkolhatunk. 

Viszont október 25-én, reggel 8 és 12 óra között az alábbi utcákban vagyunk kötelesek parkolási díjat fizetni:

  • Mars tér 
  • Pulz utca
  • Csemegi utca
  • Boros József utca
  • Pozsonyi Ignác utca
  • Cserzy Mihály utca 

A tömegközlekedés Szegeden megváltozik

Október 23. munkaszüneti, míg október 24-e áthelyezett pihenőnap. A szegedi tömegközlekedés menetrendje emiatt eltér a megszokottól:

  • Október 23. (csütörtök) – hétvégi és ünnepi menetrend 
  • Október 24. (péntek) – hétvégi és ünnepi menetrend 
  • Október 25-26. (szombat, vasárnap) – hétvégi és ünnepi menetrend 

Rendszerkarbantartás miatt szünetel a jegyértékesítés 

A Szegedi Közlekedési Társaság weboldalán adott tájékoztatást a rendszerkarbantartási munkálatokról. Október 27. és 28. között a fali és fedélzeti automaták esetében a jegyértékesítés nem lesz elérhető 22:00-től egészen hajnal 2 óráig. Az utazásra jogosító menetjegyet és bérletet a Mobiljegy vagy a MÁV applikációban lesz lehetőségünk beszerezni. 

