A traffiboxok egyelőre csak dísznek vannak Vásárhelyen: milliókat költöttek, mégsem működnek

Vásárhelyen egy szörnyű gázolás miatt döntött úgy az önkormányzat, hogy a város két pontján traffiboxot telepíttet.

Az egyik traffibox a Jókai utcán található, lepi a por, egyelőre semmi haszna a közlekedés biztonságosabbá tételében. Fotó: Kovács Erika

Traffibox: Nem működik, a gyorshajtók még nevetnek a markukban...

Hódmezővásárhelyen két helyszínen is mérhetnék traffibox-szal a járművek sebességét. Hogy mérik, vagy nem mérik, ezt a gyorshajtók csak azután tudhatnák meg, ha csekket kapnak. Tavasz végén a helyére került a két traffibox, az egyik a Jókai utcára – a Szent László utcai kereszteződés környékére, a másik pedig a Nagy András János utcára. A telepítés megtörtént, de valami még mindig hibádzik, mert sem meglepetésszerűen, sem sehogy nem működnek a traffiboxok.

Február 5-én írta alá polgármester úr a szerződést, a nyáron a traffiboxokat a helyükre telepítette a közbeszerzés nyertese, de úgy tapasztalom, hogy azóta sem üzemelték be őket. A város elköltött 11,2 millió forintot erre a fontos beruházásra. Ma, a közgyűlés előtt is ránéztem a traffiboxokra, a vezetékek mellettük lógnak. Szeretném megkérdezni, hogy mikorra lesznek üzemképesek? Az ígéret az volt, hogy nyár végéig, de már bőven benne járunk az őszben

– mondta Szeibel Máté. Hozzátette, a gyorshajtást sajnos sokszor csak a traffipaxok bevetésével lehet megelőzni, mert vannak, akik csak a büntetésből értenek. Azt kérte, minél hamarabb aktivizálják a traffiboxokat.

A száguldó sofőr miatt halt meg a kerékpáros

A Nagy András utcán például éppen egy szörnyű tragédia indokolta a traffibox kihelyezését. Egy száguldozó női sofőr elütött egy kerékpáros idős asszonyt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Márki-Zay Péter polgármester elismerte, felháborító az üzembe helyezés csúszása. Elmondása szerint az árambekötéssel vannak problémák. A polgármester végül átadta a szót Laczkó Juditnak, a lakosságszolgálati iroda vezetőjének.

Boxok vannak, áram nincs

A traffiboxok telepítésére valóban februárban kötöttünk szerződést egy budapesti céggel. Ők vállalták a szekrények telepítését és az áramellátás kiépítését is, utóbbi az áramhálózat tervezését és kivitelezését is magába foglalja. Április végén, május elején telepítették a boxokat, de még ekkor sem kaptam tájékoztatást arról, hogy az áramkiépítésre mikor szeretnének szerződni az MVM DÉMÁSZ-szal. Volt egy tervezőjük, aki nem vállalta a munkát, utána kerestek még egyet, akinek mi töltöttünk ki mindenféle igazolást, hogy a szerződés szerinti teljesítés végbemenjen. Jelenleg ott tartunk, hogy a kivitelezőre kötbért vetettünk ki, hiszen a szerződésben vállalta a teljes körű kivitelezést, ami nem történt meg. Most azt az ígéretet kaptuk, hogy talán 2-3 héten belül megtörténik a rákötés

– mondta Laczkó Judit.