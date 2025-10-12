41 perce
Megható megemlékezés Szegeden, fáklyás felvonulással köszönték meg a második esélyt – galériával
A szervátültetés életet ment, a szervátültetettek hálásak azoknak, akiknek újjászületésüket köszönhetik – hangzott el a Csongrád Megyei Szervátültetettek Szövetsége által szervezett hétvégi fáklyás megemlékezésen. A résztvevőket a transzplantáció hozta össze: gyógyult betegek, őket segítő egészségügyi dolgozók és hozzátartozók, szimpatizánsok vonultak együtt.
– Természetesen szoktam gyertyát gyújtani az emlékére halottak napján, megemlékezek róla a hivatalos emléknapokon. De nem telik el úgy hét, hónap, hogy ne jutna eszembe. Bár nem tudom, ki volt, hálával és szeretettel gondolok rá – mondta Wanger Viktor, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Szövetségének elnöke arról az elhunytról, akitől származik a beültetett veséje. Öt évvel ezelőtt kapta és a transzplantáció eredményeként ma már teljes életet él, dolgozik, sportol. Azóta megváltozott a szemlélete is: többre értékeli az életet és a pénz utáni kényszerű hajsza helyett családjára, barátaira igyekszik a lehető legtöbb időt fordítani.
Köszönet az újjászületésért
Viktorral a civil szervezet hétvégi fáklyás felvonulása előtt beszélgettünk. Az egyesület, mint hét éve mindig, idén is így emlékezett meg a donorok nemzetközi napjáról; ez minden évben október második szombatja. A szervátültetettek ilyenkor tisztelegnek azok előtt, akiknek a szervei által élhetnek – a legtöbb esetben ezek elhunytakból származnak. A megemlékezés alkalmat kínál arra is, hogy kifejezzék hálájukat az általuk nem ismert családtagoknak, illetve azoknak az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, akiknek újjászületésüket köszönhetik. A szegedihez hasonló megemlékezéseket természetesen szerte az országban, sőt a világban is tartanak.
Fáklyás felvonulás SzegedenFotók: Karnok Csaba
A transzplantáció életet ment
A megyeszékhelyen a résztvevők negyven-ötven fős csapata a transzplantációs osztálynak otthont adó új klinika épülete elől indult, ahonnan a Dóm tér érintésével a városháza elé vonult fáklyákkal, gyertyákkal és mécsesekkel. A megemlékezés beszédei a székesegyház előtt hangzottak el. Az egyesület tagjai közül Polonkai Lászlóné azt mondta, szeretnék felhívni a figyelmet a szervadományozás és a transzplantáció jelentőségére – mert, mint fogalmazott, a szervátültetés életet ment. Visnyei Ervin egy háromszoros veseátültetett sorstárs, Tóth Ágnes két megható versét olvasta fel; az egyiket az operáció előtt, a másikat utána írta. Szenti Erika ismeretlen donorának írt hálatelt, személyes hangú levelét osztotta meg a hallgatósággal, Kovács Kata pedig úgy fogalmazott, minden szervátültetés mögött egy történet van. Ez a történet egy donor, egy család bátorságáról, egy orvoscsoport tudásáról és egy beteg ember gyógyulásról szól.
