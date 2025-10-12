Megható megemlékezés Szegeden, fáklyás felvonulással köszönték meg a második esélyt – galériával

– Természetesen szoktam gyertyát gyújtani az emlékére halottak napján, megemlékezek róla a hivatalos emléknapokon. De nem telik el úgy hét, hónap, hogy ne jutna eszembe. Bár nem tudom, ki volt, hálával és szeretettel gondolok rá – mondta Wanger Viktor, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Szövetségének elnöke arról az elhunytról, akitől származik a beültetett veséje. Öt évvel ezelőtt kapta és a transzplantáció eredményeként ma már teljes életet él, dolgozik, sportol. Azóta megváltozott a szemlélete is: többre értékeli az életet és a pénz utáni kényszerű hajsza helyett családjára, barátaira igyekszik a lehető legtöbb időt fordítani.

A transzplantáció összehozott egy fáklyás menetet Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Köszönet az újjászületésért

Viktorral a civil szervezet hétvégi fáklyás felvonulása előtt beszélgettünk. Az egyesület, mint hét éve mindig, idén is így emlékezett meg a donorok nemzetközi napjáról; ez minden évben október második szombatja. A szervátültetettek ilyenkor tisztelegnek azok előtt, akiknek a szervei által élhetnek – a legtöbb esetben ezek elhunytakból származnak. A megemlékezés alkalmat kínál arra is, hogy kifejezzék hálájukat az általuk nem ismert családtagoknak, illetve azoknak az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, akiknek újjászületésüket köszönhetik. A szegedihez hasonló megemlékezéseket természetesen szerte az országban, sőt a világban is tartanak.