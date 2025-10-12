október 12., vasárnap

Miksa névnap

19°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

59 perce

Megható megemlékezés Szegeden, fáklyás felvonulással köszönték meg a második esélyt – galériával

Címkék#donor#fáklyás séta#transzplantáció#hála

A szervátültetés életet ment, a szervátültetettek hálásak azoknak, akiknek újjászületésüket köszönhetik – hangzott el a Csongrád Megyei Szervátültetettek Szövetsége által szervezett hétvégi fáklyás megemlékezésen. A résztvevőket a transzplantáció hozta össze: gyógyult betegek, őket segítő egészségügyi dolgozók és hozzátartozók, szimpatizánsok vonultak együtt.

Szabó Imre

– Természetesen szoktam gyertyát gyújtani az emlékére halottak napján, megemlékezek róla a hivatalos emléknapokon. De nem telik el úgy hét, hónap, hogy ne jutna eszembe. Bár nem tudom, ki volt, hálával és szeretettel gondolok rá – mondta Wanger Viktor, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Szövetségének elnöke arról az elhunytról, akitől származik a beültetett veséje. Öt évvel ezelőtt kapta és a transzplantáció eredményeként ma már teljes életet él, dolgozik, sportol. Azóta megváltozott a szemlélete is: többre értékeli az életet és a pénz utáni kényszerű hajsza helyett családjára, barátaira igyekszik a lehető legtöbb időt fordítani.

transzplantáció
A transzplantáció összehozott egy fáklyás menetet Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Köszönet az újjászületésért

Viktorral a civil szervezet hétvégi fáklyás felvonulása előtt beszélgettünk. Az egyesület, mint hét éve mindig, idén is így emlékezett meg a donorok nemzetközi napjáról; ez minden évben október második szombatja. A szervátültetettek ilyenkor tisztelegnek azok előtt, akiknek a szervei által élhetnek – a legtöbb esetben ezek elhunytakból származnak. A megemlékezés alkalmat kínál arra is, hogy kifejezzék hálájukat az általuk nem ismert családtagoknak, illetve azoknak az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, akiknek újjászületésüket köszönhetik. A szegedihez hasonló megemlékezéseket természetesen szerte az országban, sőt a világban is tartanak.

Fáklyás felvonulás Szegeden

Fotók: Karnok Csaba

A transzplantáció életet ment

A megyeszékhelyen a résztvevők negyven-ötven fős csapata a transzplantációs osztálynak otthont adó új klinika épülete elől indult, ahonnan a Dóm tér érintésével a városháza elé vonult fáklyákkal, gyertyákkal és mécsesekkel. A megemlékezés beszédei a székesegyház előtt hangzottak el. Az egyesület tagjai közül Polonkai Lászlóné azt mondta, szeretnék felhívni a figyelmet a szervadományozás és a transzplantáció jelentőségére – mert, mint fogalmazott, a szervátültetés életet ment. Visnyei Ervin egy háromszoros veseátültetett sorstárs, Tóth Ágnes két megható versét olvasta fel; az egyiket az operáció előtt, a másikat utána írta. Szenti Erika ismeretlen donorának írt hálatelt, személyes hangú levelét osztotta meg a hallgatósággal, Kovács Kata pedig úgy fogalmazott, minden szervátültetés mögött egy történet van. Ez a történet egy donor, egy család bátorságáról, egy orvoscsoport tudásáról és egy beteg ember gyógyulásról szól.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu