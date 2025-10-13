október 13., hétfő

1 órája

Nem szavakkal, hanem fáklyafénnyel mondtak köszönetet Szegeden

Címkék#egyesület#szervátültetett#fáklyás felvonulás#köszönet#jegyzet

Az ajándékot illik megköszönni. Különösen igaz ez a legnagyobb ajándékra: az életre. Merthogy a transzplantáltak a beültetett szerv nélkül nem élhetnének, vagy legalábbis nem élhetnének teljes életet – például nem dolgozhatnának, mondjuk újságíróként. Mint jómagam.

Szabó Imre

Akik ismernek személyesen, tudják: négy és fél évig küzdöttem egy genetikai eredetű, gyógyíthatatlan vesebetegséggel. Az, hogy ez idő alatt életben maradtam, már maga is csoda: a vese nélkülözhetetlen szerv, ha felmondja a szolgálatot az ember rövid időn belül meghal. Ezt a szabályt írja felül az úgynevezett dialízis, a vese működésének mesterséges pótlása. Ez által kaptam haladékot az orvostudomány egy még nagyobb csodájára, a szervátültetésre. Dátumát ugyanúgy megjegyeztem, mint a születésnapomat, hiszen tényleg az volt: az újjászületésem napja. Ezzel mi, transzplantált sorstársak mind így vagyunk.

transzplantált, Karnok Csaba
Transzplantáltak felvonulása Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Fáklyával a kézben

A szervátültetetteknek egyesületeik is vannak. A szegedi a hét végén fáklyás felvonulást rendezett az imént említett köszönet és hála gondolatának jegyében. Most először volt lehetőségem ezen rész venni. Számomra felemelő érzés volt. A szervezet vezetője még az indulás előtt azt mondta, nem telik el úgy hét, hónap, hogy ne jutna eszébe az az ismeretlen, akinek a veséje benne él.

Transzplantált lélek

Az igazi köszönet, azt hiszem, részünkről valójában ez. Az illető ugyanis, akinek nem adatott meg, hogy tovább élhessen, tényleg bennünk él tovább, és nem csak egy szerv által. Ha épp nem gondolunk rá, akkor is ott van a lelkünkben – tudom. És azt is, ezt a jegyzetet sem egyedül írtam.

Jegyzet

A dosszié további cikkei
