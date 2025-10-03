Figyelmetlen autós miatt sérült meg egy trolibusz utasa Szegeden

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén februárban közlekedési balesetet okozott a belvárosban.

A hirtelen fékezés miatt sérült meg egy utas a szegedi trolibuszon. Illusztráció: Karnok Csaba

A sofőr a STOP-táblánál ugyan megállt, de utána kihajtott a neki jobbról érkező trolibusz elé. A troli vezetője vészfékezéssel kerülte el az ütközést, ám emiatt egy utas elesett és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Bár a két jármű nem ütközött, a KRESZ szabályai szerint a felelősség a vádlottat terheli, aki nem adta meg az elsőbbséget. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.