Ügyészség

21 perce

Figyelmetlen autós miatt sérült meg egy trolibusz utasa Szegeden

Címkék#baleset#Szegedi Járási Ügyészség#vád

Vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével sérülést okozott egy trolibusz utasának Szegeden. A bíróság dönti el felelősségét.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén februárban közlekedési balesetet okozott a belvárosban. 

trolibusz
A hirtelen fékezés miatt sérült meg egy utas a szegedi trolibuszon. Illusztráció: Karnok Csaba

A sofőr a STOP-táblánál ugyan megállt, de utána kihajtott a neki jobbról érkező trolibusz elé. A troli vezetője vészfékezéssel kerülte el az ütközést, ám emiatt egy utas elesett és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Bár a két jármű nem ütközött, a KRESZ szabályai szerint a felelősség a vádlottat terheli, aki nem adta meg az elsőbbséget. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

