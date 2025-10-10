Szemetelnek, hangoskodnak – Nem a trollszobor a hibás, mégis ő viszi el a balhét Vásárhelyen

Nem a trollszobor a hibás, az embereknek meg kellene tanulniuk viselkedni, ez volt a véleménye a hozzászólóknak is, nem szabadna zavarni az állatok élőhelyét a hangoskodással és a kólásüveget, vagy a csokipapírt a hátizsákban illene kivinni az erdőből.

Ölelő Olgát sokan látogatják, de vannak, akik nem tudják, hogy illene viselkedniük az állatok élőhelyén. Fotó: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata

Bennem van „katt”, vagy másokban?

„Az emberek tényleg ilyenek? Én nem értöm, nem tudom mögérteni azt hogy miért köll mindig csak a saját javadra gondolni. Tiszteletlenül viselkedni nem csak az embertársainkkal hanem a természettel is, nem számít sömmi én oda akarok mönni és kész nem számít, hogy útban vagyok nem számít, ha más magánterületét és magán környezetét figyelmön kívül hagyva a saját fejem után mögyök, kit érdeköl? Sokszor hallom ezt a kérdést és mindig határozott választ adok rá, engöm igenis érdeköl, amellett hogy a saját magánterületömre úgy jönnek be az idegönök, mintha otthon lönnének, emellett a szomszédjaim elégedetlensége is aggaszt. Nyugalom mindön kulcsa! De ezt úgy néz ki nem sokan tartják tiszteletben, vagy én lönnék az antiszociális? Mindig mögkérdözöm magam magamban hogy most bennem van a »katt« vagy nem?” - írta a vásárhelyi fiatalember, Gál András a Facebook posztjában. Megjegyezte, eddig nyugodt volt a Kása-erdő.

Trollszobor: Sok ember nem tudja, hogy kell viselkedni az erdőben

„Négy méter szélesen kivágtuk az erdősávot, hogy be tudjon fáradni ez a sok-sok ember, közben rengeteg szemetet eldobálva és hangosan kommunikálva az egyik ösvényről a másikra. Nem kifogásolom, a szobor amit készítöttek az csodálatos, mesés, sőt a szobor elhelyezése is egy mértékben a természet mögóvását sugározza, de és most jön az a »DE«, az embörök nem tudják, hogy köll viselkedni egy ilyen környezetben. Szemetet pedig összeszödöm mindönki helyett!” - vázolta Thomas Dambo újrahasznosító művész szobra, az Ölelő Olga elkészítése óta jelentkező problémát Gál András.

Nem kellenek kukák, az erdőből vigye mindenki haza a szemetét

A posztot sokan osztották meg, több komment is született, amiben egyetértettek a posztolóval. Mások is tapasztaltak hasonlókat, sőt, még azt is látták, hogy autóval hajtott be valaki. Más azt írta: „Jó lenne,ha az erdő nyugalmát meghagynák és inkább óvnák az emberek az erdőt, ha már vagyunk ilyen szerencsések, hogy itt van a közelben.” Többen felvetették, hogy jó lenne, ha szemeteseket telepítenének az erdőbe. Egy férfi szerint „Itt növények és állatok élnek. Itt az emberek a vendégek, így kell viselkedni is, mintha vendégségbe mennénk. Ha már megetted a többletballasztot, a csomagolást vágd zsebre, majd otthon szelektíven kidobod!”- fogalmazott.