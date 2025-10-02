október 3., péntek

Kása-erdő

Tegnap, 12:20

Kiderült, milyen nevet kapott a hódmezővásárhelyi trollszobor

Címkék#Thomas Dambo#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely

Ölelő Olga lett a neve Hódmezővásárhely hatalmas trollszobrának. Thomas Dambo dán művész hulladékanyagokból készítette a 4 méteres alkotást. A trollszobor már sok látogatót vonzott, voltak akik gyönyörködtek, mások sokallták a ráfordított pénzt.

Kovács Erika

A trollszobor nevet kapott a művésztől és, a hírek szerint, „keresztelője” is lesz, vagyis hivatalosan is átadják majd a szobrot. 

trollszobor
Már lovas túracsapat is járt Ölelő Olgánál, a trollszobornál a vásárhelyi Kása-erdőben. Fotó forrása: Facebook/Márki-Zay Péter

Megtetszett a polgármesternek

„A troll egy misztikus, félelmetes lény. A skandináv mitológiában antropomorf szereplő, ám az irodalomban nagyon sok helyen jelenik meg különböző formákban és szerepekben. Ilyen lehet a gonosz, undorító orkszerű kép vagy a primitív, de emberszerű elképzelés, amely szerint ezek a vad lények földalatti barlangokban és hasonló helyeken élnek.” – írja a Wikipédia a trollokról. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az egyik gyermekét látogatta meg Dániában, ott találkozott először Thomas Dambo művészetével. Annyira megtetszettek neki az általa készített óriási, a skandináv mitológia világát idéző trollszobrok, hogy eldöntötte, Vásárhelynek is készíttet egyet.

Trollszobor: a fejét Dániából hozták

Ezután meglepően gyorsan követték az események egymást. Márki-Zay Péter meg is hívta Thomas Dambo-t Hódmezővásárhelyre és együtt választották ki a trollszobor helyét. Felmerült a mártélyi erdő is, végül a Kása-erdő mellett döntöttek. Ide épült meg a troll, aminek a 2 méter magas, 300 kilós feje Dániában készült, a teste pedig helyben, külföldi mestercsoport és helyi önkéntesek jóvoltából, vásárhelyi fahulladékokból.

A trollszobor  a művész díjával és az egyéb költségekkel együtt több mint 30 millió forintba került. Több vásárhelyi szerint ebből a pénzből helyi művészek is készíthettek volna a magyar monda- és mesevilágba tartozó alkotásokat.

Ne dobjuk el, amit fel lehet használni

Márki-Zay Péter szerint Thomas Dambo trollszobrai arra tanítanak bennünket, hogy becsüljük meg a környezetünket, ne dobjuk el, amit még fel lehet használni. A dán, kanadai, chilei, német, izlandi csapat pénteken fejezte be a munkát. A szobor elkészítésében vásárhelyi önkéntesek is közreműködtek. A Kása-erdő látványosságát már több száz gyalogos és lovas túrázó, gyermekes családok, kutyát sétáltató vásárhelyiek látogatták meg. Úgy tudjuk, a későbbiekben „keresztelője” is lesz Ölelő Olgának.

