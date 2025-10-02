8 órája
Tragédiával végződött a makói kórháztűz, egy dolgozó életét vesztette
Csütörtök délután tűz ütött ki a makói kórház területén. A tűz az épület kazánháza melletti raktárban keletkezett, amelyet több tűzoltóegység oltott el, azonban tragikus véget ért az eset.
Több tűzoltóegység három vízsugárral oltotta el a lángokat, amelyek információink szerint a kazánház melletti raktárban ütöttek ki, így a kórházi fűtés nem volt veszélyben.
Halálos tűz
A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult, aminek lezárásáig további nyilatkozattételre nincs lehetőségünk – tette közzé a szomorú hírt a Makói Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a főigazgató.
A kórház részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak.
