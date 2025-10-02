Tragédiával végződött a makói kórháztűz, egy dolgozó életét vesztette

Mint korábban írtuk, csütörtök délután tűz ütött ki a makói kórház területén.

Tűz a makói kórházban: a lángokat több tűzoltóegység oltotta el. Fotó: Olvasói kép

Több tűzoltóegység három vízsugárral oltotta el a lángokat, amelyek információink szerint a kazánház melletti raktárban ütöttek ki, így a kórházi fűtés nem volt veszélyben.

Halálos tűz

A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult, aminek lezárásáig további nyilatkozattételre nincs lehetőségünk – tette közzé a szomorú hírt a Makói Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a főigazgató.

A kórház részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak.