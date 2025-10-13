október 13., hétfő

Reggeli tűz

1 órája

Képeken a sándorfalvi tűz helyszíne

Címkék#Sándorfalva#Katasztrófavédelem#tűz

Hétfő reggel Sándorfalván, a Brassói utcában égett ki egy műhely. A tűzoltók hét vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Joó Fanni

Hétfő reggel hét körül egy égő műhelyhez riasztották a tűzoltókat. A tűz Sándorfalván, a Brassói utcában ütött ki.

A tűz Sándorfalván történt, a kiégett épület tetején dolgozik egy tűzoltó.
A hétfő reggeli tűz Sándorfalván, egy műhelyben keletkezett. Fotó: Török János

A szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és hét vízsugárral dolgoztak a tűz terjedésének megakadályozásán. Reggel 8 órára sikerült eloltani a lángokat – tette közzé a Katasztrófavédelem. 

A műhely teljesen kiégett. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is. 

Kiégett egy műhely Sándorfalván

Fotók: Török János

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

