Képeken a sándorfalvi tűz helyszíne
Hétfő reggel Sándorfalván, a Brassói utcában égett ki egy műhely. A tűzoltók hét vízsugárral fékezték meg a lángokat.
Hétfő reggel hét körül egy égő műhelyhez riasztották a tűzoltókat. A tűz Sándorfalván, a Brassói utcában ütött ki.
A szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és hét vízsugárral dolgoztak a tűz terjedésének megakadályozásán. Reggel 8 órára sikerült eloltani a lángokat – tette közzé a Katasztrófavédelem.
A műhely teljesen kiégett. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is.
Kiégett egy műhely SándorfalvánFotók: Török János
