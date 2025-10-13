Képeken a sándorfalvi tűz helyszíne

Hétfő reggel hét körül egy égő műhelyhez riasztották a tűzoltókat. A tűz Sándorfalván, a Brassói utcában ütött ki.

A hétfő reggeli tűz Sándorfalván, egy műhelyben keletkezett. Fotó: Török János

A szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és hét vízsugárral dolgoztak a tűz terjedésének megakadályozásán. Reggel 8 órára sikerült eloltani a lángokat – tette közzé a Katasztrófavédelem.

A műhely teljesen kiégett. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is.