Kiderült, mi okozhatta a sándorfalvi tüzet – gyűjtés indult a megkárosult családnak

Gyűjtés indult a sándorfalvi Kurczenberger család számára. Tűz miatt vált lakhatatlanná házuk, a tragédiát valószínűleg a sorozatos áramszünetek okozták. A tűz Sándorfalván, a Brassói utcában ütött ki.

Timár Kriszta

Gyűjtés indult a sándorfalvi Kurczenberger család számára. Mint megírtuk, október 13-án a tűz Sándorfalván, a Brassói utcai műhelyükben ütött ki. A melléképület teljesen kiégett, de a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a lakótér egy részére is.

A tűz Sándorfalván, Kurczenbergerék házát tette lakhatatlanná, újra kell építeni. Fotó: Török János

Tűz Sándorfalván

– Csak a két belső szoba maradt meg, de azokat is teljesen eláztatták a tűzoltók, így lényegében azok is használhatatlanná váltak. A főfalakig vissza kell bontanunk a házat és újra kell építenünk – mondta el lapunknak Kurczenberger Miklós, aki szüleivel lakott a házban. Most hárman három különböző helyen laknak, családtagoknál, barátoknál húzták meg magukat.

Így segíthetünk

– A lakhatásunk így szerencsére megoldott, ruhákból is tudtunk kimenekíteni, illetve kaptunk is annyit, hogy arra sincs szükségünk. Bútorokat sem tudunk tárolni, így egyelőre ilyen jellegű adományokat sem fogadunk. A legnagyobb segítség most az építőipari alapanyag lenne, hogy elkezdhessünk az építkezést, illetve a szakmunkában is jól jönne a támogatás – mondta el a férfi. Ilyen felajánlást egyébként már kaptak is, illetve elindult a készpénzadományok gyűjtése is számukra. 

Bár Kurczenbergeréknek volt biztosításuk, egyelőre nem tudni, mennyi pénzt kapnak. Az azonban biztos, hogy a kárt teljes egészében nem fogja fedezni az összeg. 

– A jegyzőkönyvben az áll, hogy nem tudták megállapítani, mi okozta a tüzet, de valószínűleg a Sándorfalván gyakori áramszünetek miatti zárlat. Aznap reggel is voltak áramkimaradások, ezt követően keletkezett a tűz. Szakemberek szerint a sok áramszünet átégette a kismegszakítót és a túlfeszültség tűzhöz vezetett – mondta el Kurczenberger Miklós.

A HU90 1160 0006 0000 0002 0408 3108 GIBAHUH számlazsámra, Kurczenbergerné Bodor Csilla nevére fogadják a felajánlásokat.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

