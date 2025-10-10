Egy ház teljesen kiégett, gázpalack is robbant

Az egyik szomszéd azt mondta a nem mindennapi tűzesetről, hogy egy hatalmas robbanásra ébredt hajnalban, és miután kiszaladt az utcára, azt látta, a szemben lévő házat teljesen elborították a lángok. A kiszombori Csatorna utcába a tűzoltók ugyan nagy erőkkel, percek alatt kiértek, de a lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy a 80 négyzetméteres sarki épületből nem sok minden maradt. A könnyűszerkezetes ház 2016 őszén teljesen kiégett.

A tűzeset után maradt romok. Archív fotó: Szabó Imre

Gázpalack is felrobbant, nem csak tűz pusztított

A katasztrófavédelem lapunkat úgy tájékoztatta, a mentés során egy felhasadt gázpalackot is találtak – a szomszéd valószínűleg ennek a robbanására ébredt fel. A tűz okát nyomban vizsgálni kezdték a szakemberek, a kárt többmilliósra becsülték. Amikor másnap kora reggel a helyszínen járt tudósítónk, a füstszagot még mindig érezni lehetett. A ház körül, illetve bent az épületben üszkös falmaradványokat, gerendákat, kiégett bútorokat lehetett látni. Ugyanakkor szerencsére senki nem sérült meg, a lakók nem voltak otthon.

A tűzeset miatt a rendőrség eljárást indított

A faluban kilenc éve azt beszélték, hajnalban, a tűzeset időpontja körül többen láttak egy nőt a ház környékén, aki korábban gyakran ott vendégeskedett. Volt, aki tudni vélte, hogy ő okozta a tüzet. A Makói Rendőrkapitányság rongálás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy személlyel szemben.