Százharminc év, százezer forint, másfél milliós ajánlat, ez a balástyai tűzoltószekér meséje

A balástyai Emlékház előtt áll egy régi, 1896-ban készített tűzoltószekér, amit a Somogy vármegyei Ordacsehiben, az önkormányzat által biztosított 100 ezer forintért vásárolt meg Virágh István, a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület elnöke.

Restaurált tűzoltószekér áll Balástyán az Emlékház előtt. Fotó: Imre Péter

Darabokból született újjá a 130 éves tűzoltószekér Balástyán

– Nem a saját „lábán”, hanem darabokban érkezett meg Balástyára, úgy vásároltuk meg és úgy hoztuk haza az úgynevezett fagerendelyes tűzoltó szekeret – elevenítette fel a történteket Virágh István. Azzal folytatta, hogy a helyi vállalkozók segítségével rakták össze és restaurálták a bizonyára sok tüzet látott és oltott eszközt – ej, ha mesélni tudna… –, szakmától függően, akadt aki kerekét és akadt, aki a tartályát javította meg. A Sári Architect Kft. nevében Sári János felajánlotta és megcsinálta a talapzatot, amire helyezték és a tetőt, ami alatt helyet kapott. Előtte pedig a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló, a balástyai Katona Szonja láncfűrészes fafaragó és szobrász készítette alkotás látható. A szobrot ajándékba adta a községnek.

Másfél milliót is adnának érte, de a balástyai tűzoltószekér nem eladó

Virágh István elmondta, sokan megnézik, az arra járók szinte mindegyike megáll pár pillanatra. – Százezer forintért vásároltuk, majd javítottuk és restauráltuk, és már érkezett másfél milliós ajánlat is, hogy annyiért vennék és vinnék, de nem eladó! Hogy miért? Mert ez nekünk, tűzoltó-egyesületünknek is emléket állít – jelentette ki az elnök az elmúlt hónapokban a helyére került 130 éves tűzoltó szekérről.