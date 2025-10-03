6 órája
Átformálják a települést: megkezdődött az új városközpont kiépítése – galériával
Mórahalmon nagyszabású beruházás indult, amely új fejezetet nyit a település életében. Az új városközpont a lakásoktól a közösségi terekig sokféle funkciót fog össze. A cél egy modern, élhető és szerethető városrész kialakítása.
Mórahalmon új fejezet kezdődik a város történetében, elindult a település szívében megvalósuló új városközpont kiépítése. A fejlesztésről Nógrádi Zoltán polgármester beszélt a Móranet-TV-nek. Kiemelte: céljuk, hogy olyan minőségben és színvonalon valósuljon meg a beruházás, amelyre még évszázadok múltán is büszkék lehetnek az itt élők. – Reméljük, hogy olyan városközpont készül, amelyre néhány száz év múlva az akkori generációk is történelmi várként tekinthetnek – fogalmazott Nógrádi.
Új városközpont: lakásoktól közösségi terekig
A központ első üteme egy lakásépítési programmal indult, amelynek alapozása már intenzíven folyik. A tervek között nemcsak társasházak szerepelnek, hanem utcák, terek, üzletek, közösségi létesítmények, zöldtetők, parkolók és parkok is helyet kapnak. A polgármester szerint az új városrész célja, hogy egy nyüzsgő, pezsgő és élhető központtá váljon, ahova nemcsak a helyiek térnek be szívesen, hanem a vendégek és látogatók is.
Belső és külső területeket köt össze
A városközpont szorosan kapcsolódik majd a szomszédságában lévő új kollégiumhoz és a közlekedési útvonalakhoz, így a település belső és külső területeit is összeköti. Nógrádi hangsúlyozta: az új építészeti elemek és közösségi szolgáltatások révén a központ a mindennapok praktikus helyszíne mellett egyfajta találkozási pont és élményközpont is lesz.
Épül Mórahalmon az új városközpontFotók: Karnok Csaba
Egykori TSZ-udvarból modern városrész
A mostani beruházás helyszíne korábban a város egyik meghatározó gazdasági központja, az egykori TSZ-udvar volt. Az épületeket már elbontották, a közműhálózat kiépítése pedig majdnem kész. Az új városközpont a helyi történelem egy darabját váltja fel modern, lakható és szerethető városi közeggel, amely hosszú távon szolgálja majd a lakosságot és az ide érkezőket.
