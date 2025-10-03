október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mórahalom tovább fejlődik

6 órája

Átformálják a települést: megkezdődött az új városközpont kiépítése – galériával

Címkék#városközpont#Mórahalom#beruházás#belváros

Mórahalmon nagyszabású beruházás indult, amely új fejezetet nyit a település életében. Az új városközpont a lakásoktól a közösségi terekig sokféle funkciót fog össze. A cél egy modern, élhető és szerethető városrész kialakítása.

Arany T. János

Mórahalmon új fejezet kezdődik a város történetében, elindult a település szívében megvalósuló új városközpont kiépítése. A fejlesztésről Nógrádi Zoltán polgármester beszélt a Móranet-TV-nek. Kiemelte: céljuk, hogy olyan minőségben és színvonalon valósuljon meg a beruházás, amelyre még évszázadok múltán is büszkék lehetnek az itt élők. – Reméljük, hogy olyan városközpont készül, amelyre néhány száz év múlva az akkori generációk is történelmi várként tekinthetnek – fogalmazott Nógrádi.

Épül új városközpont.
Új városközpont épül. Mórahalmon modern lakások és közösségi terek formálják át a település szívét. Fotó: Karnok Csaba

Új városközpont: lakásoktól közösségi terekig

A központ első üteme egy lakásépítési programmal indult, amelynek alapozása már intenzíven folyik. A tervek között nemcsak társasházak szerepelnek, hanem utcák, terek, üzletek, közösségi létesítmények, zöldtetők, parkolók és parkok is helyet kapnak. A polgármester szerint az új városrész célja, hogy egy nyüzsgő, pezsgő és élhető központtá váljon, ahova nemcsak a helyiek térnek be szívesen, hanem a vendégek és látogatók is.

Belső és külső területeket köt össze

A városközpont szorosan kapcsolódik majd a szomszédságában lévő új kollégiumhoz és a közlekedési útvonalakhoz, így a település belső és külső területeit is összeköti. Nógrádi hangsúlyozta: az új építészeti elemek és közösségi szolgáltatások révén a központ a mindennapok praktikus helyszíne mellett egyfajta találkozási pont és élményközpont is lesz.

Épül Mórahalmon az új városközpont

Fotók: Karnok Csaba

Egykori TSZ-udvarból modern városrész

A mostani beruházás helyszíne korábban a város egyik meghatározó gazdasági központja, az egykori TSZ-udvar volt. Az épületeket már elbontották, a közműhálózat kiépítése pedig majdnem kész. Az új városközpont a helyi történelem egy darabját váltja fel modern, lakható és szerethető városi közeggel, amely hosszú távon szolgálja majd a lakosságot és az ide érkezőket.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu