Átformálják a települést: megkezdődött az új városközpont kiépítése – galériával

Mórahalmon új fejezet kezdődik a város történetében, elindult a település szívében megvalósuló új városközpont kiépítése. A fejlesztésről Nógrádi Zoltán polgármester beszélt a Móranet-TV-nek. Kiemelte: céljuk, hogy olyan minőségben és színvonalon valósuljon meg a beruházás, amelyre még évszázadok múltán is büszkék lehetnek az itt élők. – Reméljük, hogy olyan városközpont készül, amelyre néhány száz év múlva az akkori generációk is történelmi várként tekinthetnek – fogalmazott Nógrádi.

Új városközpont épül. Mórahalmon modern lakások és közösségi terek formálják át a település szívét. Fotó: Karnok Csaba

Új városközpont: lakásoktól közösségi terekig

A központ első üteme egy lakásépítési programmal indult, amelynek alapozása már intenzíven folyik. A tervek között nemcsak társasházak szerepelnek, hanem utcák, terek, üzletek, közösségi létesítmények, zöldtetők, parkolók és parkok is helyet kapnak. A polgármester szerint az új városrész célja, hogy egy nyüzsgő, pezsgő és élhető központtá váljon, ahova nemcsak a helyiek térnek be szívesen, hanem a vendégek és látogatók is.

Belső és külső területeket köt össze

A városközpont szorosan kapcsolódik majd a szomszédságában lévő új kollégiumhoz és a közlekedési útvonalakhoz, így a település belső és külső területeit is összeköti. Nógrádi hangsúlyozta: az új építészeti elemek és közösségi szolgáltatások révén a központ a mindennapok praktikus helyszíne mellett egyfajta találkozási pont és élményközpont is lesz.