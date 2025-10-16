2 órája
Szegeden a legkisebbek is orvosnak érezhették magukat, így tanulták az életmentést
A program keretei között kvízzel, újraélesztési oktatással és nyereményjátékokkal várták az érdeklődőket. Szegeden különleges esemény keretében hívták fel a figyelmet az újraélesztés világnapjára, ahol az elsősegélynyújtás fontosságára hívták fel a figyelmet.
Az újraélesztés az egyik legfontosabb életmentő beavatkozás, ennek ismerete emberéleteket is menthet. Az alapszintű újraélesztési ismeretek elsajátítása nem csupán a szakembereknek, hanem mindannyiunk számára hasznos. Ezúttal orvostanhallgatók és önkéntesek nyújtanak segítséget, hogy magabiztosan tudjuk helytállni egy-egy tragikus helyzetben. Megmutatjuk, milyen programokon vehettek részt az érdeklődők az Újraélesztés világnapja alkalmából Szegeden.
Újraélesztés világnapja Szegeden – elsősegély oktatás és Teddy Maci Kórház
Október 16-án, délelőtt tíz és este hat óra között a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai és a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének önkéntesei különleges programokkal várta az érdeklődőket. Elméleti és gyakorlati oktatás keretei között vezették be az érdeklődőket az elsősegélynyújtás fontosabb folyamataiba.
Az újraélesztés legfontosabb lépései – hogy Te magad is magabiztos légy
Az érdeklődőknek lehetőségük volt arra, hogy kipróbálhassák magukat egy csecsemő, gyermek vagy felnőtt újraélesztésében.
– Egy biztonságos környezetben van lehetőség arra, hogy az újraélesztésben gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az érdeklődők. Tapasztalt oktatók vannak jelen, akik részletesen elmondják és be is mutatják, hogy milyen a helyes újraélesztés – mondta Mándli Helga, a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke.
Az újraélesztés legfontosabb lépései
1. Biztonságos környezet felmérése
2. Az eszméletlennek tűnő személy állapotának megállapítása
3. Mentők értesítése
4. Újraélesztés megkezdése (30 mellkasi kompresszió, 2 befúvás)
5. Újraélesztés folytatása 30:2 arányban
6. Defibrillátor bekapcsolása, alkalmazása
– Az elsősegélynyújtáson túl az egészségfejlesztési szekció is jelen van, akik a kardiovaszkuláris prevencióról adnak tájékoztatás. Testsúly és vérnyomásmérésre is lehetőség van – mondta Mándli Helga.
Teddy Maci kórház
A Teddy Maci kórház koncepciója azon alapul, hogy a gyermekek körében enyhítsenek a fehér köpeny szindrómán.
– Vannak gyerekekre méretezett köpenyeink, ezeket felvehetik és plüssmacikon gyakorolhatnak. Ezen túl az egészséges életmód és táplálkozás fontosságát hangsúlyozzuk – mondta a SZOE elnöke.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egyelőre még nem tapasztalja a halloween-i hangulatot a szegedi atléta az Egyesült Államokban