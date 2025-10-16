Szegeden a legkisebbek is orvosnak érezhették magukat, így tanulták az életmentést

Az újraélesztés az egyik legfontosabb életmentő beavatkozás, ennek ismerete emberéleteket is menthet. Az alapszintű újraélesztési ismeretek elsajátítása nem csupán a szakembereknek, hanem mindannyiunk számára hasznos. Ezúttal orvostanhallgatók és önkéntesek nyújtanak segítséget, hogy magabiztosan tudjuk helytállni egy-egy tragikus helyzetben. Megmutatjuk, milyen programokon vehettek részt az érdeklődők az Újraélesztés világnapja alkalmából Szegeden.

Elsősegélynyújtás és különleges programok várták az érdeklődőket az Újraélesztés világnapja Szegeden. Fotó: Kis Zoltán

Újraélesztés világnapja Szegeden – elsősegély oktatás és Teddy Maci Kórház

Október 16-án, délelőtt tíz és este hat óra között a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai és a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének önkéntesei különleges programokkal várta az érdeklődőket. Elméleti és gyakorlati oktatás keretei között vezették be az érdeklődőket az elsősegélynyújtás fontosabb folyamataiba.

Az újraélesztés legfontosabb lépései – hogy Te magad is magabiztos légy

Az érdeklődőknek lehetőségük volt arra, hogy kipróbálhassák magukat egy csecsemő, gyermek vagy felnőtt újraélesztésében.

– Egy biztonságos környezetben van lehetőség arra, hogy az újraélesztésben gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az érdeklődők. Tapasztalt oktatók vannak jelen, akik részletesen elmondják és be is mutatják, hogy milyen a helyes újraélesztés – mondta Mándli Helga, a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke.

1. Biztonságos környezet felmérése

2. Az eszméletlennek tűnő személy állapotának megállapítása

3. Mentők értesítése

4. Újraélesztés megkezdése (30 mellkasi kompresszió, 2 befúvás)

5. Újraélesztés folytatása 30:2 arányban

6. Defibrillátor bekapcsolása, alkalmazása

– Az elsősegélynyújtáson túl az egészségfejlesztési szekció is jelen van, akik a kardiovaszkuláris prevencióról adnak tájékoztatás. Testsúly és vérnyomásmérésre is lehetőség van – mondta Mándli Helga.

Teddy Maci kórház

A Teddy Maci kórház koncepciója azon alapul, hogy a gyermekek körében enyhítsenek a fehér köpeny szindrómán.

– Vannak gyerekekre méretezett köpenyeink, ezeket felvehetik és plüssmacikon gyakorolhatnak. Ezen túl az egészséges életmód és táplálkozás fontosságát hangsúlyozzuk – mondta a SZOE elnöke.