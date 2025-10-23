október 23., csütörtök

A Napfényfürdő előtt ragyog

1 órája

Új fényben ragyog az újszegedi időkapszula – 2030-ban derül ki, mi rejtőzik benne

Újra teljes pompájában tekinthető meg ez a különleges köztéri alkotás a Napfényfürdő Aquapolis előtt. Az újszegedi időkapszula-emlékmű megújult világítást és korszerű napelemes rendszert kapott.

Delmagyar.hu

Újra teljes fényében tündököl Szeged egyik különleges köztéri alkotása: a Napfényfürdő Aquapolis előtt álló újszegedi időkapszula-emlékmű. A mű új világítást kapott, így ismét este is láthatóvá vált az alkotás, amely a fenntarthatóság és a jövő iránti felelősség szimbóluma.

újszegedi időkapszula-emlékmű újra fénybe borult
Az újszegedi időkapszula-emlékmű ismét fénybe borult, a jövő és a fenntarthatóság üzenetét hirdetve Szegeden. Fotó: Napfényfürdő Aquapolis

Újszegedi időkapszula-emlékmű története

A különleges emlékmű Losonczi Áron szabadalma alapján, fényáteresztő pixelbetonból és fémből készült. A tervezők, Rosta S. Csaba és Pados Melinda, 2010-ben egy országos környezetvédelmi kampányhoz kapcsolódva álmodták meg a formát, amely azóta is Szeged egyik leginnovatívabb köztéri installációja.

Üzenetek a jövőnek, 2030-ban nyílnak meg

A kampány során több mint 15 ezer ember – köztük sok gyerek és fiatal – fogalmazta meg saját üzenetét a jövőnek. Ezeket az üzeneteket időkapszulákba zárták, majd elhelyezték az emlékmű talapzatában. A levelek csak 2030-ban kerülnek elő újra, amikor visszajuttatják őket a feladóknak – hogy kiderüljön, mennyit változott a világ és mi vált valóra a vállalásokból.

Nemzeti színekben világító fények

Az alkotás nemzeti színekben világító fényei a jövőbe vetett hitet és az összetartozást jelképezik. A mostani felújítás során a LED-es világítást teljesen megújították, és a napelemes energiaellátást is korszerűsítették, így az emlékmű újra energiahatékonyan működik – méltóan ahhoz az üzenethez, amelyet közvetít.

Fenntarthatóság és közösségi üzenet Szegeden

A Napfényfürdő előtti elhelyezkedés nem véletlen: nap mint nap szegediek és turisták százai találkoznak vele, így az időkapszula nemcsak művészeti alkotás, hanem egy élő, mindennapi emlékeztető is arra, hogy a jövőért mindannyian felelősek vagyunk.

