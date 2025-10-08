Szeméthalmok és törött játékok között játszottak a gyerekek – egy szegedi édesapa nem bírta tovább, és lépett

Hulladékkupaccá vált az újszegedi játszótér. A közösségi teret régi, megunt, sok esetben pedig balesetveszélyes játékszerek lepték el. Egy édesapa azonban úgy döntött, nem vár tovább, és a tettek mezejére lép.

Megújult az Erdélyi téri játszótér. Fotó: Hörömpő Miklós.

Megtisztult az újszegedi játszótér

– Egyik barátommal közösen saját erőből és pénzből megtisztítottuk az Erdélyi téri játszóteret - nyilatkozta lapunknak Hörömpő Miklós.

Körülbelül 100 kilogramm hulladékot gyűjtöttek össze, egy furgont és egy utánfutót töltöttek meg a törött, már használhatatlan játékokkal. A szemét nagy része a szőregi hulladékudvarba került. Az édesapa lapunknak elmondta, már belefáradt abba, hogy kislányát folyton figyelmeztetnie kellett. Magyarázkodni, miért ne használja a törött és veszélyes eszközöket. Hörömpő Miklós elmondása szerint volt ott minden: egy letört kormányú tricikli, kerék nélküli kisautó, sőt már teljesen szétmállott járművek is. A gyermekek persze ezeket is kipróbálták volna, ám rájuk nézve komoly sérülésveszélyt jelentenek – mesélte.

Balesetveszélyes és törött játékokkal volt teli

Az édesapa nem várta meg a hivatalos intézkedést, inkább önkéntesen cselekedett, hogy biztonságosabb legyen a környezet minden gyermek számára. – Ha bejelentettük volna, talán egyszer elszállítják, de ki tudja, mikor. Így gyorsabban ment – tette hozzá. A kezdeményezés egyébként nagy visszhangot váltott ki. A kommentelők többsége megköszönte a szülők és gyerekek nevében a munkát, sokan példamutatónak nevezték az akciót, és egyetértettek abban, hogy a játszótér állapota valóban aggasztó volt. Többen arról számoltak be, hogy a fiatalok vandalizmusa és a szülők által otthagyott, elhasználódott játékok egyaránt hozzájárulnak a problémához. Sokan javasolták, hogy a játszótérre kamerát kellene telepíteni, illetve hogy rendszeres járőrözés segíthetne megelőzni a rongálásokat. Mások felvetették, hogy a szülők is tehetnének a tisztaságért, például ha autóval jönnek, időnként hazavihetnének néhány darabot a törött játékokból.

A már használhatatlan játékokat egyébként újra lehet hasznosítani, így tett a szegedi Ótott Ferenc is, aki egy szemétben talált elektromos kisautót tett rendbe. A történetről mi is beszámoltunk tavaly.