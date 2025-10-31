2 órája
Hamarosan felborul és alaposan megváltozik a közlekedés Szegeden
Közeledik a Mindenszentek, a hétvégén megnő a város forgalma. A megnövekedett utazási igényekhez igazodva változik a közlekedés rendje Szegeden. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi menetrend Szegeden.
Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja, amikor is a megszokottnál többen keresik fel a szegedi temetőket. A Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és a Volánbusz is sűrített és temetői körjáratokkal segíti az utasokat. Október 30. és november 2. között több villamos-és autóbuszvonalon változik a menetrend. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi menetrend Szegeden.
Ünnepi menetrend Szegeden az SZKT és a Volánbusz járatain
Csütörtökön és pénteken a járatok még a tanszüneti menetrend szerint közlekednek, de már a 3/3F-es vonalon nagyobb befogadóképességű járműveket állítanak forgalomba, mert a megszokottnál több utasra számítanak. November elsején és másodikán, azaz szombaton és vasárnap a 3-as, a 3F-es és 4-es villamosvonalon a szerelvények sűrített kapacitással közlekednek, hogy a temetők megközelítése zökkenőmentes legyen.
Temetői körjáratok Szegeden
Az ünnepi hétvégén temetői körjáratok is indít a Volánbusz. November elsején és másodikán (szombaton és vasárnap) 30 percenként indulnak majd buszok a város különböző pontjáról a Belvárosi temető felé.
- 12-es járat - Mars tér - Belvárosi temető:
A buszok 8 óra 15 perc és 16 óra 15 perc között közlekednek, Tarján, Víztorony tértől indulva, a 4-es kocsiállásról.
- 12-es járat - Rókusi körút - Belvárosi temető:
A buszok 8 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között indulnak, szintén 30 percenként, Tarján, Víztorony tértől, a 4-es kocsiállásról.
A járatokon a helyi jegyek és bérletek érvényesek, kizárólag alacsonypadlós autóbuszok közlekednek. Az SZKT arra kéri az utasait, hogy a temetőlátogatások idején fokozottan figyeljenek a forgalomra, lehetőség szerint a közösségi közlekedést válasszák az autózás helyett, a temetők környékén parkolóhiány és zsúfoltság várható.
képaláírás: Hétvégén életbe lép az ünnepi menetrend Szegeden, az SZKT és a Volánbusz is készül.
Szegedi hírek
- Elveszett egy cica, ahogy a kis gazdi keresi, annál cukibb levelet biztosan nem olvasott senki!
- 100 ezer forint jár annak, aki megtalálja – egy durva autófeltörés tettesét keresik Szegeden
- A megemlékezés is végződhet tragédiával, ha ezt nem tartod be
- Aranyárban mérik idén a krizantémot a Mars téri piacon – megmutatjuk, pontosan mennyiért adják
- Jancsi és Juliska Szegeden, egy fantasztikus meseopera, ami mindenkit visszarepít a gyerekkorba – galériával, videóval