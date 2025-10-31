Hamarosan felborul és alaposan megváltozik a közlekedés Szegeden

Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja, amikor is a megszokottnál többen keresik fel a szegedi temetőket. A Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és a Volánbusz is sűrített és temetői körjáratokkal segíti az utasokat. Október 30. és november 2. között több villamos-és autóbuszvonalon változik a menetrend. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi menetrend Szegeden.

Hétvégén életbe lép az ünnepi menetrend Szegeden, az SZKT és a Volánbusz is készül. Archív fotó: Karnok Csaba

Ünnepi menetrend Szegeden az SZKT és a Volánbusz járatain

Csütörtökön és pénteken a járatok még a tanszüneti menetrend szerint közlekednek, de már a 3/3F-es vonalon nagyobb befogadóképességű járműveket állítanak forgalomba, mert a megszokottnál több utasra számítanak. November elsején és másodikán, azaz szombaton és vasárnap a 3-as, a 3F-es és 4-es villamosvonalon a szerelvények sűrített kapacitással közlekednek, hogy a temetők megközelítése zökkenőmentes legyen.

Temetői körjáratok Szegeden

Az ünnepi hétvégén temetői körjáratok is indít a Volánbusz. November elsején és másodikán (szombaton és vasárnap) 30 percenként indulnak majd buszok a város különböző pontjáról a Belvárosi temető felé.

12-es járat - Mars tér - Belvárosi temető:

A buszok 8 óra 15 perc és 16 óra 15 perc között közlekednek, Tarján, Víztorony tértől indulva, a 4-es kocsiállásról.

12-es járat - Rókusi körút - Belvárosi temető:

A buszok 8 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között indulnak, szintén 30 percenként, Tarján, Víztorony tértől, a 4-es kocsiállásról.

A járatokon a helyi jegyek és bérletek érvényesek, kizárólag alacsonypadlós autóbuszok közlekednek. Az SZKT arra kéri az utasait, hogy a temetőlátogatások idején fokozottan figyeljenek a forgalomra, lehetőség szerint a közösségi közlekedést válasszák az autózás helyett, a temetők környékén parkolóhiány és zsúfoltság várható.

