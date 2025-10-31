október 31., péntek

Farkas névnap

20°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Hamarosan felborul és alaposan megváltozik a közlekedés Szegeden

Címkék#szkt#Volánbusz#ünnepi menetrend#Szeged

Közeledik a Mindenszentek, a hétvégén megnő a város forgalma. A megnövekedett utazási igényekhez igazodva változik a közlekedés rendje Szegeden. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi menetrend Szegeden.

Berecz Blanka

Közeledik a Mindenszentek és a Halottak napja, amikor is a megszokottnál többen keresik fel a szegedi temetőket. A Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és a Volánbusz is sűrített és temetői körjáratokkal segíti az utasokat. Október 30. és november 2. között több villamos-és autóbuszvonalon változik a menetrend. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi menetrend Szegeden.

Buszok a belvárosban, hétvégén ünnepi menetrend Szegeden.
Hétvégén életbe lép az ünnepi menetrend Szegeden, az SZKT és a Volánbusz is készül. Archív fotó: Karnok Csaba

Ünnepi menetrend Szegeden az SZKT és a Volánbusz járatain

Csütörtökön és pénteken a járatok még a tanszüneti menetrend szerint közlekednek, de már a 3/3F-es vonalon nagyobb befogadóképességű járműveket állítanak forgalomba, mert a megszokottnál több utasra számítanak. November elsején és másodikán, azaz szombaton és vasárnap a 3-as, a 3F-es és 4-es villamosvonalon a szerelvények sűrített kapacitással közlekednek, hogy a temetők megközelítése zökkenőmentes legyen. 

Temetői körjáratok Szegeden

Az ünnepi hétvégén temetői körjáratok is indít a Volánbusz. November elsején és másodikán (szombaton és vasárnap) 30 percenként indulnak majd buszok a város különböző pontjáról a Belvárosi temető felé. 

  • 12-es járat - Mars tér - Belvárosi temető:

A buszok 8 óra 15 perc és 16 óra 15 perc között közlekednek, Tarján, Víztorony tértől indulva, a 4-es kocsiállásról. 

  • 12-es járat - Rókusi körút - Belvárosi temető:

A buszok 8 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között indulnak, szintén 30 percenként, Tarján, Víztorony tértől, a 4-es kocsiállásról. 

A járatokon a helyi jegyek és bérletek érvényesek, kizárólag alacsonypadlós autóbuszok közlekednek. Az SZKT arra kéri az utasait, hogy a temetőlátogatások idején fokozottan figyeljenek a forgalomra, lehetőség szerint a közösségi közlekedést válasszák az autózás helyett, a temetők környékén parkolóhiány és zsúfoltság várható. 

képaláírás: Hétvégén életbe lép az ünnepi menetrend Szegeden, az SZKT és a Volánbusz is készül. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu